Colapinto destaca su progreso con Alpine: "Estamos muy cerca de los puntos"
El joven piloto argentino llega a Monza, la cuna del automovilismo italiano, con una renovada confianza en su rendimiento con el equipo Alpine. A un año de su sorpresivo debut en la Fórmula 1 en este mismo circuito, el piloto de 22 años reflexiona sobre su evolución, destacando una conexión más fuerte con su auto y un trabajo en equipo que empieza a dar sus frutos.
"Fue un muy buen fin de semana. Estuvimos muy cerca de los puntos y fue un poco una pena no haber sumado, pero estoy seguro de que llegará pronto", concluyó. Credito: REUTERS/Jennifer Lorenzini
Tras una reciente actuación destacada en el Gran Premio de Países Bajos, donde rozó los puntos al terminar 11º, Colapinto se mostró optimista. "Me siento mucho más en control y estoy recuperando rápidamente la sensación que tuve el año pasado", afirmó en la conferencia de prensa previa a la carrera.
El piloto admitió que al inicio de esta temporada le costó encontrar esa sintonía con el monoplaza, pero el apoyo de su equipo técnico ha sido clave. "Ahora el equipo, mis ingenieros, realmente me ayudaron a recuperarla. Estamos progresando mucho con el auto y las últimas carreras han sido más competitivas", explicó, dejando en claro que, si bien el equipo aún no está donde quiere, el avance es significativo.
Para Colapinto, el circuito de Monza presenta un desafío particular debido a sus largas rectas. No obstante, confía en el potencial del equipo para obtener un buen resultado si aprovechan al máximo cada oportunidad.
El regreso a un lugar de sueños cumplidos
Volver a Monza es un momento especial para Colapinto. Este es el circuito donde, hace exactamente un año, su sueño de la Fórmula 1 se hizo realidad. "Recibir aquella llamada sorpresa el año pasado para subirme al auto fue un sueño hecho realidad, y muchas cosas han pasado desde entonces", recordó con emoción.
El piloto resalta la importancia de regresar a una pista que ya conoce, lo que le brinda una ventaja y una sensación de familiaridad que no tuvo al inicio de la temporada. "Son recuerdos muy agradables. Volver aquí a Monza un año después de mi debut trae muchos momentos a la mente, lo cual siempre es muy especial", añadió. Además, se mostró entusiasmado por correr frente a los apasionados Tifosi, los fanáticos del automovilismo en Italia, que hacen de la experiencia en Monza algo único.
La evolución
Al comparar su presente con su debut en la máxima categoría en 2024, Colapinto subraya el enorme aprendizaje que ha tenido. Hace un año, todo era nuevo y la adaptación fue un desafío. Hoy, con más experiencia, entiende la complejidad de trabajar en un equipo de F1.
"Ese paso de, de repente, tener que trabajar con 20 o 30 ingenieros en la fábrica... Aquí es un equipo muy grande, son más de 1,000 personas poniendo mucho esfuerzo para que ese auto sea rápido", señaló.
El principal aprendizaje, según Colapinto, ha sido el trabajo en equipo. Ha comprendido la necesidad de una base sólida de comunicación y colaboración para que el auto funcione de manera óptima y responda a sus necesidades en la pista. "Trabajar constantemente con el equipo realmente ayuda a hacer que el auto sea rápido, a hacer que el auto haga lo que tú quieres que haga", enfatizó.
Finalmente, al ser consultado sobre el Gran Premio de Zandvoort, donde hubo cierta tensión por lo que él consideró una gestión subóptima del equipo, Colapinto eligió enfocarse en el lado positivo. "Fue un muy buen fin de semana. Estuvimos muy cerca de los puntos y fue un poco una pena no haber sumado, pero estoy seguro de que llegará pronto", concluyó, mostrando un enfoque maduro y profesional hacia el futuro.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
