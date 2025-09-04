En la previa al GP de Italia

Colapinto destaca su progreso con Alpine: "Estamos muy cerca de los puntos"

El joven piloto argentino llega a Monza, la cuna del automovilismo italiano, con una renovada confianza en su rendimiento con el equipo Alpine. A un año de su sorpresivo debut en la Fórmula 1 en este mismo circuito, el piloto de 22 años reflexiona sobre su evolución, destacando una conexión más fuerte con su auto y un trabajo en equipo que empieza a dar sus frutos.