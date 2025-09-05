GP de Italia

Colapinto cierra 20° en su única práctica libre del viernes

El argentino tuvo un viernes difícil en Monza. Tras no participar en la primera práctica libre, el piloto de Alpine debutó en la FP2 con el A525 y finalizó en el último puesto, muy lejos de los tiempos de punta. La acción continúa este sábado con la FP3 a las 7:30 y la clasificación a las 11:00 (hora de Argentina).