Un ex campeón de TC fue atacado por motochorros en la Panamericana

Emanuel Moriatis, ex campeón de Turismo Carretera, sufrió un violento intento de robo en la autopista Panamericana mientras se dirigía a buscar a su hijo tras salir del Autódromo de Buenos Aires. Según relató, delincuentes lo interceptaron y dispararon en dos ocasiones para obligarlo a entregar su motocicleta, la cual abandonaron kilómetros más adelante.
El incidente ocurrió un jueves por la tarde-noche a la altura de Fondo de la Legua, en Martínez. Los motochorros sorprendieron al piloto y, para que detuviera su marcha, uno de ellos efectuó un disparo. Moriatis relató que logró esquivar los proyectiles y, tras dejar su mochila con pertenencias, los ladrones huyeron con la moto.
Inesperada ayuda
Afortunadamente, un joven identificado como Santiago se detuvo a ayudar al ex piloto, ofreciéndole su celular para que pudiera comunicarse con su familia. Mientras regresaban juntos hacia su casa, se encontraron con la moto robada abandonada en plena autopista.
Moriatis expresó su sorpresa: “No entiendo. Te roban, te tiran dos tiros y después dejan la moto tirada. No lo podía creer”. Decidió subirse nuevamente a la motocicleta y continuar hasta su domicilio.
Denuncia y preocupación
Tras el incidente, Moriatis se dirigió a la comisaría correspondiente para realizar la denuncia. Allí le informaron que su caso no era jurisdicción de esa seccional y le explicaron que el robo de motos en la Panamericana está en aumento. Además, le advirtieron que en la zona no hay cámaras de seguridad que pudieran aportar pruebas.
El piloto contó el momento que vivió en sus redes sociales.
El piloto calificó la situación como “una locura” y compartió un video en sus redes sociales para alertar a sus seguidores sobre el riesgo y la violencia de los ataques: “Grabé esto para que tengan cuidado”, señaló.
