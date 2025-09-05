Prisión para la tercera involucrada en una violenta entradera cometida en la ciudad de Santa Fe

Por la comisión de una violenta entradera, quedó en prisión preventiva una mujer señalada como quien simuló estar interesada en comprar una prenda que la víctima ofrecía por redes sociales. Así consiguió acceder, junto a un cómplice, a la vivienda del barrio Fomento 9 de Julio de la ciudad de Santa Fe.
Se trata de Gisela Natalia Fessia, imputada como coautora de “robo agravado por provocar lesiones dolosas graves” en la víctima, quien quedó presa por orden del juez Pablo Spekuljak.
La fiscal a cargo de la investigación es Lucila Nuzzo.
La investigación de la entradera, ocurrida el 21 de julio, está a cargo de la fiscal Lucila Nuzzo. En el marco de la misma, ya son tres las personas imputadas y en prisión preventiva. Además de Fessia, endilgaron a Damián Armando Flores la coautoría del robo y a Sofía Ramírez el delito de encubrimiento, ya que intentó vender los objetos robados.
Maniatada
La entradera ocurrió el lunes 21 de julio, alrededor de las 19, en una casa de calle 1 de Mayo al 4900. Ese día, una mujer arribó al lugar tras contactar a la dueña de casa, quien había publicado ropa a la venta en el Marketplace de Facebook.
Aprovechándose de la confianza de la víctima, cuando la puerta se abrió la “compradora” la empujó e ingresó violentamente a la vivienda, permitiendo también que entrara un hombre que era su cómplice.
Él redujo a la víctima a golpes, para luego maniatarla con una cinta de embalar y también cubrir su boca, evitando así que gritara para pedir auxilio. Mientras, su cómplice se metía en todas las habitaciones del domicilio, recolectando el botín. Se llevaron $150.000, relojes, varias cadenas de plata y oro, dijes y dos perfumes importados.
La cautelar fue dispuesta por el juez Pablo Spekuljak. Crédito: Flavio Raina.
Cuando los ladrones se dieron a la fuga, dejaron a la víctima herida y maniatada en el interior de su hogar. La mujer sufrió una serie de contusiones en cabeza, rostro, torso, brazos y en la pierna izquierda, además de fisuras en dos dedos y la perforación del tímpano de su oído izquierdo.
La causa
La investigación comandada por la fiscal Nuzzo identificó a tres personas, que luego fueron detenidas en procedimientos realizados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).
Nuzzo atribuyó a Gisela Fessia haber contactado a la mujer, y haber sido quien ingresó a su casa a perpetrar el robo. Entre otras evidencias, señaló que la víctima reconoció a la agresora mediante una fotografía publicada en redes sociales.
Damián Flores fue imputado como quien también ingresó al domicilio, y se encargó de reducir a la dueña de casa mediante golpes. Ramírez es su pareja, y dieron con ella cuando intentó vender los elementos robados.
El proceso judicial seguirá su curso con los tres imputados tras las rejas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.