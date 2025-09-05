Autopista Rosario - Santa Fe: lo pararon en un control y terminó preso por circular con un vehículo robado

Un control vehicular de rutina terminó con un resultado inesperado en plena autopista. Durante la mañana de este viernes, agentes de la Guardia de la provincia de Santa Fe lograron capturar a un hombre que circulaba en una camioneta robada, en el kilómetro 141 de la Autopista AP-01.
Todo comenzó cuando personal de la Unidad Operativa Regional 3 Santa Fe detuvo la marcha de una Renault Duster. Al frente iba Miguel B., oriundo de Mar del Plata, quien en un principio parecía atravesar un control más entre tantos. Sin embargo, algo llamó la atención de los uniformados: los números del chasis no coincidían con los de la cédula del vehículo.
El procedimiento se realizó en el kilómetro 141; intervino la Comisaría 19na de la UR I.
La sospecha se confirmó de inmediato al consultar la información en el SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales). El resultado fue contundente: la camioneta tenía pedido de secuestro activo por robo agravado.
Con esos datos, los agentes dieron aviso al fiscal de turno, que ordenó la aprehensión del conductor bajo la figura de encubrimiento. El vehículo y la documentación quedaron secuestrados, y el detenido fue trasladado a la Comisaría 19 de la Unidad Regional I, donde continúa a disposición de la Justicia.
Fuentes oficiales remarcaron la importancia de este tipo de operativos sobre las rutas, que no solo permiten recuperar bienes sustraídos, sino también interrumpir posibles intentos de fuga o traslado de elementos robados.
