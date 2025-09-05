#HOY:

Reparan el puente sobre la ex Ruta Nacional 9 a la altura de Carcarañá

Personal de Vialidad Nacional interviene sobre la trazada del departamento San Lorenzo.

Así luce el puente Carcarañá. Crédito: Vialidad Nacional
 13:30

Vialidad Nacional determinó mantener el cierre total de la Ruta Nacional 1V09, ex Ruta Nacional 9, entre Carcarañá y Correa, ante las afectaciones provocadas por la crecida del río en el tramo que incluye a los departamentos San Lorenzo e Iriondo de la provincia de Santa Fe.

Con el descenso de las aguas, Vialidad Nacional comenzó las primeras evaluaciones en las que detectó erosiones en el talud de la ruta y en los laterales de los estribos. Se aguarda un menor nivel del río para estudiar la condición estructural del puente.

Paralelamente, Vialidad Nacional dispuso las primeras acciones de acopio de material y preparación de equipos para iniciar las reparaciones cuando las condiciones del río lo permitan. Colabora en el monitoreo y apoyo logístico la municipalidad de Carcarañá.

Desde el ente nacional se compartieron imágenes que reflejan el estado actual de la ruta y el puente en el tramo donde se realizarán las tareas desde este viernes 5 de septiembre de 2025.

La restricción se sostiene para todo tipo de vehículos, también para motos, bicicletas y peatones. Los desvíos siguen hacia la autopista Rosario – Córdoba coordinados por fuerzas federales, provinciales y el municipio.

