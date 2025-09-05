Nuevas obras de infraestructura vial, mejoran la transitabilidad en Humboldt

El Ejecutivo comunal de Humboldt se encuentra en un momento de intensa actividad, combinando grandes proyectos de infraestructura con una vibrante agenda cultural y un sólido apoyo a las instituciones locales.
El titular del Ejecutivo local, Martín Quiroz, habló con El Litoral y dio detalles sobre el importante plan de bacheo que se ejecuta en las calles de la localidad. Además hizo referencia a la obra de la rotonda en la intersección de las rutas 70 y 68-S, que además incluye mejoras en la infraestructura hídrica.
El Ejecutivo comunal de Humboldt se encuentra en un momento de intensa actividad, combinando grandes proyectos de infraestructura con una vibrante agenda cultural y un sólido apoyo a las instituciones locales.
En diálogo con El Litoral el presidente comunal Martín Quiroz compartió detalles sobre las obras en curso, los próximos eventos y las recientes visitas a entidades del pueblo.
Uno de los principales desafíos en materia urbana, es el mejoramiento de las calles de la localidad, y es por ello que que personal de la comuna trabaja en un ambicioso plan de bacheo.
“Ya ha iniciado su primera etapa. Los pavimentos estaban muy deteriorados y era algo que requería una ejecución inmediata", explicó el presidente comunal. Esta primera fase contempla el uso de 100 metros cúbicos de material para reparar los sectores más críticos.
Sin embargo, la obra de mayor envergadura que impacta directamente en el pueblo es la repavimentación de la Ruta 70 y, especialmente, la construcción de la rotonda en la intersección con la Ruta 68-S.
Quiroz destacó que esta obra no solo beneficiará a los habitantes de Humboldt y localidades vecinas, sino que también mejorará la infraestructura hídrica de la zona. “En un trabajo complementario, la comuna ha instalado alcantarillas en puntos clave para aprovechar las nuevas obras y garantizar un mejor escurrimiento del agua en caso de tormentas fuertes, evitando así el anegamiento del casco urbano”.
Quiroz adelantó que “la rotonda era profundamente necesaria. Ahora se convertirá en uno de los principales accesos al pueblo. Se prevé un aumento del flujo vehicular, lo que exige un trabajo de infraestructura adicional por parte de la comuna para gestionar este nuevo dinamismo”.
El calendario de Humboldt está repleto de eventos que buscan fortalecer las actividad artísticas y culturales de la comunidad.
"La idea es que todos puedan organizarse y participar", mencionó Quiroz al referirse a la agenda cultural. En septiembre, se destaca la Fiesta de la Primavera el domingo 21, precedida por un evento de "primavera coral" en el salón de los abuelos.
El mes de octubre, por su parte, estará marcado por el acto formal del aniversario de la fundación del pueblo, el miércoles 1° de octubre, en la plaza Independencia. Además, se suma la presentación de la recién reactivada orquesta comunal, que ensaya con gran dedicación y se presentará el domingo 19 de octubre en el salón del Club Atlético Sarmiento.
“El broche de oro de las celebraciones será el sábado 1° de noviembre con los festejos populares en la escuela técnica. El evento, que replica el exitoso formato del año anterior, incluirá una amplia variedad de artistas locales y de la región, así como espacios para emprendedores, juegos para niños y la participación de diversas instituciones”, comentó.
Esta semana junto a la senadora suplente Alejandra Van Stratte, Quiroz visitó tres instituciones clave: el Centro de Jubilados y Pensionados, la Unión Alemana Humboldt y el Club Caza y Pesca.
“En el centro de jubilados, se está culminando la construcción de nuevos baños y una sala de enfermería. La Unión Alemana, por su parte, se encuentra en la etapa final de un segundo piso en su sede, un proyecto que busca sumar espacio tras el éxito de eventos masivos como el reciente Gulasch".
Finalmente, el Club Caza y Pesca está construyendo un salón cerrado para complementar el espacio al aire libre con el que ya cuentan, respondiendo a una necesidad de sus socios y de la comunidad.
"Creemos que se trata de seguir trabajando en ese sentido, de estar cerca de las instituciones y del vecino", enfatizó Quiroz. Resaltó que el apoyo del senador Rubén Pirola ha sido clave para avanzar con estos proyectos, demostrando un modelo de gestión que busca resultados positivos para la comunidad.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.