Departamento Las Colonias

Nuevas obras de infraestructura vial, mejoran la transitabilidad en Humboldt

El titular del Ejecutivo local, Martín Quiroz, habló con El Litoral y dio detalles sobre el importante plan de bacheo que se ejecuta en las calles de la localidad. Además hizo referencia a la obra de la rotonda en la intersección de las rutas 70 y 68-S, que además incluye mejoras en la infraestructura hídrica.