San Jerónimo del Sauce se prepara para celebrar su Fiesta Patronal
La localidad más antigua del departamento Las Colonias se prepara para vivir un mes de septiembre histórico, en el marco de la celebración de sus 200 años. Daniel Ríos, presidente comunal, compartió detalles sobre las diversas obras, proyectos y eventos que reflejan el compromiso de la gestión con el progreso del pueblo.
La celebración incluirá una novena, actos cívicos y religiosos, y un gran cierre popular.
La comunidad de San Jerónimo del Sauce se prepara para una fecha especial: el próximo 30 de septiembre, se llevarán a cabo los festejos en honor a su Santo Patrono, San Jerónimo, bajo el lema “San Jerónimo, danos la Paz y la Esperanza para construir un mundo mejor”.
La celebración incluirá una novena, actos cívicos y religiosos, y un gran cierre popular.
Novena y actos centrales
La devoción comenzará con la Novena a San Jerónimo, que se desarrollará del 21 al 29 de septiembre. Las misas se celebrarán diariamente a las 19:30 hs.
El día central de la festividad, 30 de septiembre, iniciará a las 08:30 hs con un Acto Cívico en la Plaza Pública. A las 10:00 hs, se realizará la Santa Misa en la parroquia, seguida de la tradicional procesión con la imagen del Santo.
Cierre popular para toda la familia
Por la tarde, la celebración se trasladará a la plaza con un encuentro de actos populares, con entrada libre y gratuita. A partir de las 16:00 hs, se presentarán talentos locales y regionales, incluyendo:
La celebración incluirá una novena, actos cívicos y religiosos, y un gran cierre popular.
Crédito: Archivo/Fernando Nicola
La Escuela Comunal de Danzas Folclóricas “Amaiqué”; El Taller de Canto y Música de la Casa de la Cultura; Grupos de Ritmos kids y de baile fitness de la localidad; Angelitos Alpinos de San Jerónimo Norte; La Guardia Urbana; Pont a Bailar; Simplemente Llamadores. Y el cierre a cargo de El Aclamado Amistad.
Una comunidad unida
Los festejos por el bicentenario de San Jerónimo del Sauce, que culminan el 30 de septiembre, contarán con una nutrida agenda. "Siempre buscamos mejorar, tratar de que los fieles encuentren más embellecido el casco histórico", expresó Ríos a El Litoral, refiriéndose a los actos cívicos y religiosos en honor al santo patrón.
Pero los festejos no terminan ahí. Ríos anunció que “en octubre habrá un encuentro de danzas folclóricas y que en noviembre se realizarán más eventos, todos en el marco del bicentenario”.
Además, adelantó que la intención de realizar el tradicional torneo de vóley el 3 y 4 de enero. El presidente comunal reveló que se está trabajando para mejorar las instalaciones del polideportivo, con la finalización de los vestuarios y la incorporación de cinco duchas, para brindar mejores condiciones tanto a los participantes como a la comunidad educativa que utiliza el espacio.
Ríos destacó el avance de importantes obras que mejoran la infraestructura local.
Obras de infraestructura
Ríos destacó el avance de importantes obras que mejoran la infraestructura local.
"Esta es la sexta obra con el programa Brigadier que hacemos", afirmó el presidente comunal, señalando que han logrado completar una cuadra completa de pavimento en el casco histórico, frente a la iglesia.
Para alcanzar este objetivo, utilizaron fondos del programa y, para cubrir el excedente, implementaron un sistema de contribución de mejora. La obra ya fue probada con una intensa lluvia y demostró su eficacia en el escurrimiento del agua.
Ríos destacó el avance de importantes obras que mejoran la infraestructura local.
Además, la comuna está trabajando en la construcción de dos viviendas bajo el plan de "lote propio" y tiene un ambicioso proyecto en el área industrial.
Este último incluye la finalización de 1300 metros de cordón cuneta y la construcción de un pórtico de entrada. Ríos se mostró optimista en terminar las obras en septiembre, apenas las condiciones climáticas lo permitan.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.