En el año del 200° Aniversario

San Jerónimo del Sauce se prepara para celebrar su Fiesta Patronal

La localidad más antigua del departamento Las Colonias se prepara para vivir un mes de septiembre histórico, en el marco de la celebración de sus 200 años. Daniel Ríos, presidente comunal, compartió detalles sobre las diversas obras, proyectos y eventos que reflejan el compromiso de la gestión con el progreso del pueblo.