Explosión e incendio en un galpón del Parque Industrial de Sauce Viejo

Una fuerte explosión, seguida de incendio, se registró este viernes a primera hora de la jornada en un edificio del Parque Industrial de Sauce Viejo.
Se registró este viernes en horas de la madrugada. Intervinieron dotaciones de Bomberos.
El episodio, ocurrido aproximadamente a las 5 horas, provocó una importante columna de humo que afectó parte de la visibilidad en la zona y pudo observarse hasta sectores de la ciudad de Santo Tomé.
En base al primer reporte tras la intervención del personal de Bomberos Zapadores de la URI, los daños en la estructura perteneciente a la planta Leiner no habrían pasado a mayores. Tampoco se registraron heridos.
Hasta el momento, desde la Asociación Parque Industrial no comunicaron mayores detalles ni los motivos que originaron el fuego.
