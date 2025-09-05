#HOY:

Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón

La lista de tareas previstas para este 5 de septiembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

08:00 - 12:00 Reg. 12 de Infantería, Beruti, Saavedra y San José

08:00 - 12:00 Av. Blas Parera, Chaco, Neuquén y Hermano Figueroa

Santo Tomé

09:00 - 13:00 Ruta Nac, N11, Batalla de Maipú, calle 8 y 4 de Enero

Sauce Viejo

09:00 - 13:00 Eva Perón, Estrella Federal, Ate. Brown y Av. de la Bandera

Rincón

08:00 - 12:00 Callejón Vidal, Bañadero, Santa Rosa y terraplén Este

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

