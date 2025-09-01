Rápida respuesta

La EPE restablece el servicio eléctrico en 15 localidades afectadas por el temporal

“Hemos relevado los trabajos realizados en el centro-sur de la provincia y estamos muy satisfechos con la respuesta de la empresa en todos los casos; respuestas rápidas aunque los caminos estaban anegados, ya que en algunas localidades tuvimos casi 300 mm de agua en 24 horas y pudimos dar respuesta y mantener el servicio eléctrico sin tantos inconvenientes”, remarcó la presidenta Anahí Rodríguez.