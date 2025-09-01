La EPE restablece el servicio eléctrico en 15 localidades afectadas por el temporal
“Hemos relevado los trabajos realizados en el centro-sur de la provincia y estamos muy satisfechos con la respuesta de la empresa en todos los casos; respuestas rápidas aunque los caminos estaban anegados, ya que en algunas localidades tuvimos casi 300 mm de agua en 24 horas y pudimos dar respuesta y mantener el servicio eléctrico sin tantos inconvenientes”, remarcó la presidenta Anahí Rodríguez.
La gran cantidad de agua caída y los fuertes vientos afectaron el servicio eléctrico en más de 15 localidades, pero pudo reponerse rápidamente gracias al accionar de la empresa.
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que durante el día sábado y domingo el temporal que azotó a la provincia de Santa Fe generó desperfectos y daños en la líneas de distintas localidades afectando el servicio eléctrico, que pudo restablecerse rápidamente a pesar de los anegamientos.
Contingencia
En este sentido continuó: “Declaramos contingencia en el sur de la provincia para poder dejar el servicio en condiciones y a pesar del clima todas las cuadrillas EPE han respondido con compromiso y profesionalismo”.
Las localidades afectadas en las que se realizaron trabajos de recambio de postes derribados por los fuertes vientos, cambio de protecciones, reparación de conductores cortados y puesta en servicio de líneas por árboles o ramas caídas fueron: Lucio V. López, Funes, Roldán, Zavalla, Puerto San Martín, Pujato, Gral. Lagos, San Carlos, Cayastá, Matilde, Esperanza, Recreo, San Javier, Venado Tuerto e Ibarlucea.
Respuestas
Esta respuesta de la EPE a todas las acciones que el Gobierno puso en marcha desde que se anticipó el caudal de agua que iba a precipitar este fin de semana y una vez sucedido, que incluyeron intervenciones de la Secretaría de Protección Civil, de los ministerios de Justicia y Seguridad, Igualdad y Desarrollo Humano, Salud; y la Agencia Provincial de Seguridad Vial.
Por otra parte es de destacar el funcionamiento de las obras de canalización y desagües, que el Ministerio de Obras Públicas lleva adelante desde el inicio de la gestión en las zonas afectadas y en el resto de la provincia.
