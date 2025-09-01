La Chispa: más de 30 familias afectadas por las lluvias

El presidente comunal de La Chispa, Cristian Bustamante brindó un panorama de la crítica situación que vivió la localidad tras las intensas lluvias del fin de semana, que generaron inundaciones en distintas zonas y afectaron directamente a más de 30 familias.
“En la madrugada del domingo tuvimos la desesperación de sacar a la gente que le entró agua a las casas. Algunas familias tuvieron 10 centímetros de agua y otras hasta 50 centímetros”, señaló. En total, se asistió a unas 60 personas con comidas y viandas, incluidas familias que se autoevacuaron y se alojaron en casas de familiares.
A su vez, se tuvieron que tomar medidas extremas durante pleno temporal. “El camino que une La Chispa con Caferata lo tuvimos que cortar anoche a las 2 de la mañana. Hicimos un alteo de un metro y medio para que no ingrese el agua al pueblo”, explicó. La medida afectó la circulación por la ruta 94 y su conexión con la ruta 15, situación que fue notificada a las comunas vecinas.
Coordinación y apoyo institucional
El jefe comunal agradeció la ayuda recibida: “Estuvieron trabajando personal de Vialidad de Venado Tuerto, con Gustavo Sánchez y el subadministrador Benjamín Gianetti. También los bomberos, Defensa Civil de la provincia y muchos voluntarios que se acercaron”.
Gran cantidad de agua acumulada en las calles.
Asimismo, destacó la colaboración de instituciones locales: “La escuela y la policía nos facilitaron instalaciones para organizar la comida, y gracias a los vecinos que donaron un montón de cosas pudimos asistir mejor a los afectados”.
Asistencia social
La comuna también recibió apoyo del área provincial de Desarrollo Social. “Mónica Nieto estuvo a disposición y nos trajo módulos de comida, colchones y frazadas”, contó el mandatario, quien remarcó que la evaluación definitiva del número de familias damnificadas será realizada en las próximas horas por los equipos sociales.
Recuerdo de una tragedia pasada
El presidente comunal comparó lo vivido con otro momento crítico de la localidad: “Esta situación fue lo más parecido a la de 2014, solo que en muy poco tiempo vino tanta agua desde los campos que comprometió a todo el pueblo”.
