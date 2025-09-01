Declaraciones

Pullaro tras las intensas lluvias: “La obra pública salvó de la inundación a la provincia de Santa Fe”

El gobernador destacó que las obras hídricas ejecutadas en los últimos meses evitaron un escenario catastrófico tras el temporal. Se limpiaron más de 2.000 kilómetros de canales y se realizaron intervenciones claves en unas 100 localidades.