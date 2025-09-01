#HOY:

Cuál es el estado de las rutas y cuánta agua cayó en Santa Fe

Las fuertes lluvias generaron complicaciones durante el fin de semana a lo largo de la bota santafesina. La situación puntual en la capital.

Máquinas trabajando en la desobstrucción de canales obstaculizados por grandes cantidades de basura. Foto: MVT
La inestabilidad climática se sostuvo este lunes en horas de la madrugada en la provincia de Santa Fe, pero con menor intensidad que el fin de semana.

A pesar de las reducción de las precipitaciones, las rutas santafesinas siguen sufriendo las complicaciones de la acumulación de agua, con reducciones y cortes establecidos aún este 1 de septiembre.

El estado de las rutas

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) actualizaron este lunes a primera hora la situación de cortes y restricciones de tránsito por anegamientos de agua en distintas rutas de Santa Fe.

  • RN 33: se levanta el corte entre Zavalla y Casilda. Se recomienda circular con suma cautela.
  • RN 8. KM 355. Corte total en RN8 y RP14 a la altura del Parque Industrial.
  • RN 9 vieja. Corte total entre Armstrong y Carcarañá. Desvíos hacia Autopista Ros- Cba.
  • RN 11. Corte en intersección con RP 41s en el acceso a Pueblo Irigoyen.
  • Corte total entre Arocena y Barrancas.
  • RP 14. Precaución a la altura de María Teresa.
El comunicado de la APSV.El comunicado de la APSV.
  • RN 34. Corte total entre San Genaro y Totoras. Desvíos hacia el norte en RP 91 y sentido hacia el sur en RP 65.
  • Corte total entre Las Bandurrias y Centeno. Desvíos hacia el sur en RP 66 y hacia el norte en RP 65.
  • RP 15. Corte total en la intersección con Autopista Rosario - Córdoba sentido hacia Cruz Alta (Córdoba).
  • RP 92. Corte total entre Arteaga y Cruz Alta (Córdoba).

Cuánta agua cayó en la ciudad de Santa Fe

En lo que respecta a la capital provincial, desde la Municipalidad de Santa Fe también brindaron los datos de acumulación de lluvia para la primera hora de la mañana del lunes.

El SMN no renovó el alerta por lluvias para ningún departamento santafesino.El SMN no renovó el alerta por lluvias para ningún departamento santafesino.

Para los acumulados de los días 31 de Agosto y 1° de Septiembre, hasta las 05:45 de este último día, se registró en el centro: 66,50mm y CIC F. Zuviría: 75,50 mm.

Sobre los datos de lluvia exclusivos del día lunes 1° de Septiembre de 2025, hasta las 05:45 hs.:

  • Centro: 4,75 mm
  • CIC F. Zuviría: 3,75 mm

También se registró intensidad máxima de 30,0 mm/h, en CIC F. Zuviría a las 00:10 hs. La ráfaga de viento máximo fue de 41 Km/h de dirección Oeste Sudoeste (OSO) en CIC F. Zuviría a las 04:35 hs.

