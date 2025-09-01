Cuál es el estado de las rutas y cuánta agua cayó en Santa Fe

La inestabilidad climática se sostuvo este lunes en horas de la madrugada en la provincia de Santa Fe, pero con menor intensidad que el fin de semana.
Las fuertes lluvias generaron complicaciones durante el fin de semana a lo largo de la bota santafesina. La situación puntual en la capital.
A pesar de las reducción de las precipitaciones, las rutas santafesinas siguen sufriendo las complicaciones de la acumulación de agua, con reducciones y cortes establecidos aún este 1 de septiembre.
Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) actualizaron este lunes a primera hora la situación de cortes y restricciones de tránsito por anegamientos de agua en distintas rutas de Santa Fe.
En lo que respecta a la capital provincial, desde la Municipalidad de Santa Fe también brindaron los datos de acumulación de lluvia para la primera hora de la mañana del lunes.
Para los acumulados de los días 31 de Agosto y 1° de Septiembre, hasta las 05:45 de este último día, se registró en el centro: 66,50mm y CIC F. Zuviría: 75,50 mm.
Sobre los datos de lluvia exclusivos del día lunes 1° de Septiembre de 2025, hasta las 05:45 hs.:
También se registró intensidad máxima de 30,0 mm/h, en CIC F. Zuviría a las 00:10 hs. La ráfaga de viento máximo fue de 41 Km/h de dirección Oeste Sudoeste (OSO) en CIC F. Zuviría a las 04:35 hs.
