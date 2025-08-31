#HOY:

Minuto a minuto: así avanza la tormenta este domingo en la ciudad de Santa Fe

Este domingo 31 de agosto la tormenta se hizo presente en Santa Fe. Seguí los datos en vivo.

Imagen ilustrativa. Crédito: Manuel Fabatía
 10:49
 / 
Por: 

Ha sido una jornada gris en la ciudad de Santa Fe, donde la lluvia se hizo presente desde madrugada de este domingo.

Con intensidades que superaron los 24,5 mm/h a las 7hs, así avanza la tormenta en la capital provincial.

Minuto a minuto

Domingo 31.08

10:28 Rincón con problemas de agua

Reparación del tablero eléctrico de la toma de captación afectado por la tormenta de la madrugada en el Acueducto de la Costa.

Está suspendido el abastecimiento a la cooperativa.

Se trabaja para subsanar la falla a la brevedad posible.

Domingo 31.08

10:06 En medio de la tormenta: trabaja la Municipalidad de Santa Fe

Los efectivos municipales se encuentran desde temprano limpiando y desviando el agua en zonas complejas de la ciudad.

Domingo 31.08

10:02 Así avanza la tormenta

Domingo 31.08

09:30 Datos de lluvia hasta las 09:15

  • Centro: 30,75 mm
  • CIC F. Zuviría: 37,00 mm

Se registró intensidad máxima de 24,0 mm/h, en CIC F. Zuviría a las 04:55 h.

Ráfaga de viento máximo de 34,8 Km/h de dirección Este Noreste (ENE) en CIC F. Zuviría a las 02:15 h.

Fuente: Municipalidad de Santa Fe

Domingo 31.08

09:05 Dato de lluvia hasta las 8:58

Hasta las 8:58 cayeron 33.00 mm, según el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH - UNL .

Domingo 31.08

08:50 Dato de lluvia hasta las 8:28

Hasta las 8:28 cayeron 31.25 mm, según el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH - UNL .

Domingo 31.08

08:32 Dato de lluvia hasta las 8:16hs (UNL)

Hasta las 8:16 cayeron 29.50 mm , según el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH - UNL .

Domingo 31.08

07:56 Dato de lluvia hasta las 7:40hs (UNL)

Hasta las 7:40 cayeron 27,05 mm , según el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH - UNL .

Domingo 31.08

07:32 Datos de lluvia hasta las 07:15 hs (Municipalidad Santa Fe)

  • Centro: 19,00 mm
  • CIC F. Zuviría: 27,75 mm

Se registró intensidad máxima de 24,0 mm/h, en CIC F. Zuviría a las 04:55 h.

Ráfaga de viento máximo de 34,8 Km/h de dirección Este Noreste (ENE) en CIC F. Zuviría a las 02:15 h.

Fuente: Municipalidad de Santa Fe

Domingo 31.08

07:30 La imagen satelital del Servicio Meteorológico Nacional

Domingo 31.08

07:11 Cuánto agua cayó hasta ahora (UNL)

Hasta las 7 cayeron 24,5 mm , según el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH - UNL .

Domingo 31.08

07:10 Por tormentas: alerta naranja en la provincia

Santa Fe será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas muy intensas que podrán superar los 100 km/h, granizo de diversos tamaños, y frecuente actividad eléctrica.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

Evitá circular por calles inundadas o afectadas.

Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

