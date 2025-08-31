Qué rutas están cortadas tras las intensas lluvias en Santa Fe

Las fuertes precipitaciones que azotaron el sur provincial provocaron el corte total de la Ruta Nacional 9 (traza vieja) en distintos tramos:
Un temporal dejó rutas nacionales anegadas en el sur provincial: la RN 9 permanece cortada entre Carcarañá y Córdoba, y hay interrupciones entre Zavalla y Casilda. Protección Civil despliega asistencia en zonas rurales y urbanas críticas, mientras se coordinan desvíos y operativos para restablecer la circulación.
Entre Carcarañá y la Provincia de Córdoba.
Entre Armstrong y Carcarañá.
En ambos casos, los desvíos se realizan por la Autopista Rosario–Córdoba (AU ROS-COR).
La Ruta Nacional 33 permanece cerrada entre Zavalla y Casilda. Los vehículos que circulan hacia el sur son derivados por la RN A012, mientras que los que se dirigen al norte deben hacerlo por la RP 26-S.
En tanto, la Ruta Nacional 34 continúa con un corte total entre San Genaro y Totoras, con desvíos establecidos:
Hacia el norte por la RP 91.
Hacia el sur por la RP 65.
En la Ruta Nacional 11, hay un corte en la intersección con la RP 41-S, a la altura del acceso a Pueblo Irigoyen.
La Ruta Nacional 8 presenta circulación con precaución en la curva Pastorino de Venado Tuerto.
La Ruta Provincial 14 registra circulación con precaución en la zona de María Teresa, mientras que la Ruta Provincial 15 tiene un corte total en la intersección con la Autopista Rosario–Córdoba, en el sentido hacia Cruz Alta (Córdoba).
Las autoridades solicitan máxima prudencia y el cumplimiento de señalizaciones temporarias para garantizar la seguridad de los usuarios.
El temporal también afectó seriamente localidades del sur provincial, especialmente Arteaga, La Chispa y Christophersen, con lluvias extremas que superaron los 270 mm en pocas horas
Se registraron ingresos de agua en viviendas y zonas rurales, lo que motivó la puesta en marcha de un operativo de emergencia por parte del Gobierno de Santa Fe.
Protección Civil, junto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, mantiene una coordinación permanente con los municipios y comunas afectadas
Se desplegaron equipos de Recursos Hídricos, Bomberos Voluntarios y personal de ministerios provinciales, trabajando para limpiar bocas de tormenta, despejar calles y facilitar el escurrimiento del agua
Además, se anticiparon las tormentas, activando equipos con generadores eléctricos y motosierras como parte de las tareas preventivas
En ámbitos rurales, el monitoreo del comportamiento hídrico fue clave: el seguimiento en tiempo real permitió ajustar respuestas de manera dinámica, coordinando medidas de contención y asistencia directa, incluyendo atención a zonas preparadas para enfrentar el desborde del agua
La confluencia de cortes viales y zonas anegadas en el sur impacta en la circulación. En este contexto, es fundamental:
Priorizar el cumplimiento de señales viales y desvíos indicados, especialmente en los tramos entre Carcarañá y Córdoba (RN 9) y entre Zavalla y Casilda.
Evitar viajar por rutas afectadas, a menos que sea estrictamente necesario, y optar por alternativas como la AU ROS-COR, la RN A012 o la RP 26-S, según el sentido del viaje.
