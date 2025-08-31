Tránsito interrumpido y desvíos

Qué rutas están cortadas tras las intensas lluvias en Santa Fe

Un temporal dejó rutas nacionales anegadas en el sur provincial: la RN 9 permanece cortada entre Carcarañá y Córdoba, y hay interrupciones entre Zavalla y Casilda. Protección Civil despliega asistencia en zonas rurales y urbanas críticas, mientras se coordinan desvíos y operativos para restablecer la circulación.