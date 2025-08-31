Abundante caída de agua y fuertes vientos azotan Venado Tuerto

La mañana de este domingo 31 comenzó en Venado Tuerto con un escenario complejo: en las últimas 24 horas se acumularon 156 milímetros de lluvia, lo que generó algunas complicaciones en distintos sectores de la ciudad.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la previsión por tormentas intensas para el sur de la provincia de Santa Fe, con lluvias que ya superaron los 156 mm y vientos de hasta 90 km/h.
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta naranja por tormentas para la mañana, mientras que se mantiene alerta amarilla por tormentas para la tarde y la noche, además de alerta amarilla por vientos durante la mañana.
El sur de la provincia de Santa Fe será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estos fenómenos pueden estar acompañados por:
El SMN había anticipado que los acumulados de lluvia estarían entre 50 y 100 mm, aunque "podrían ser superados de manera puntual", como sucedió en la Esmeralda del Sur.
Durante la mañana, la temperatura se ubica en 13°C, con viento del sudeste a velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h. La humedad es del 99% y la visibilidad se reduce a solo 2 kilómetros, lo que dificulta el tránsito.
Tarde: probabilidad de tormentas fuertes (70-100%), con viento del sudoeste entre 13 y 22 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h. La máxima prevista es de 16°C.
Noche: se mantendrán las tormentas, con lluvias intensas y ráfagas que rondarán los 50 km/h. La mínima descenderá a 8°C.
Protección Civil brindó sus servicios para asistir a los vecinos afectados. En el caso específico de los Bomberos Voluntarios, colaboraron en el traslado de cinco familias, movilizadas en condición de autoevacuadas, que fueron reubicadas en casas de familiares.
Desde la Secretaría de Servicios y Obras Públicas del gobierno municipal se reforzaron los trabajos de limpieza de canales, bocas de tormenta y cunetas para mejorar el escurrimiento del agua.
La Secretaría de Desarrollo Humano municipal se brinda asistencia a las familias afectadas.
Paralelamente, durante la madrugada de este domingo, Bomberos y personal de la Secretaría de Control Urbano municipal se mantuvieron en condición de alerta, coordinando tareas con la Central de Monitoreo.
A primeras horas del día de hoy, el COE (Centro de Operaciones de Emergencias) se reunió en el Cuartel de Bomberos para evaluar la situación y coordinar la actividad de las distintas áreas intervinientes.
