Qué pasará con la lluvia y el clima este lunes en la ciudad de Santa Fe

Este lunes es la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente cubierto y sin caída de agua a primera hora de la mañana, tras las precipitaciones que se extendieron hasta la madrugada. Se espera que continúen las condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
