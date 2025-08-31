Crónicas del digesto

El silencio como "método represivo" en la Santa Fe de los años '70: cómo se controlaba el ruido urbano

Las prohibiciones a los denominados “ruidos molestos” fueron muy estrictas durante la última dictadura militar en la ciudad de Santa Fe. No se salvaba nada ni nadie: los bares, las propagandas callejeras, los vehículos: todo a bajo volumen.