Del río a la canilla: cómo es el detrás de escena para que cada santafesino tenga agua potable en su casa

Lo que para la mayoría es un recurso diario de acceso directo, en realidad es el resultado de un complejo proceso y un esfuerzo constante que involucra a cientos de empleados. Con seis pasos clave, desde captación hasta distribución, ASSA garantiza agua potable de calidad, apoyada por rigurosos controles en sus laboratorios provinciales.

ASSA tiene una capacidad de producción y entrega de entre 170 a 180 millones de litros de agua potable diaria.
 10:08
Por: 

Mientras el mundo reflexiona sobre la escasez hídrica durante la Semana Mundial del Agua en Estocolmo, la ciudad de Santa Fe celebra su privilegio de contar con un servicio de agua potable.

Lo que muchos dan por sentado al abrir la canilla es el resultado de un complejo proceso y un esfuerzo constante que involucra a cientos de empleados de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), tecnología de punta y rigurosos controles de calidad para garantizar un recurso vital para la salud y el desarrollo de la comunidad.

Un proceso industrial detrás de un recurso natural

Potabilizar el agua es una de las tareas más críticas de ASSA, una empresa que, en la ciudad de Santa Fe, cuenta con más de 200 personas dedicadas al servicio, tanto en áreas operativas como administrativas.

Crédito: Flavio RainaLos controles de calidad abarcan todas las etapas del tratamiento de potabilización. Crédito: Flavio Raina

Según Germán Nessier, vocero de ASSA, el mayor desafío “es asegurar la captación de la materia prima, ya que sin agua cruda del río no es posible realizar el proceso”. Con el tiempo, la empresa se ha adaptado a fenómenos climáticos extremos, como las grandes sequías o inundaciones, que se están volviendo más frecuentes debido al cambio climático.

ArchivoLa planta potabilizadora de ASSA ubicada en barrio Candioti Sur. Crédito: Fernando Nicola

El proceso de potabilización consta de seis pasos principales:

  • Captación: El agua se extrae del río a través de tomas ubicadas en el Río Colastiné y Río Santa Fe.
  • Coagulación-Floculación: Se añade un coagulante para eliminar las partículas de arcilla y tierra que el río trae, en un proceso llamado floculación.
  • Decantación: El agua pasa a grandes piletas donde las partículas se asientan, y el líquido se vuelve más claro.
  • Filtración: A continuación, el agua ingresa a filtros que eliminan los restos de partículas.
  • Cloración: Finalmente, se agrega cloro para eliminar microorganismos y cal para ajustar la acidez.
  • Distribución: Una vez potabilizada, el agua se distribuye a los hogares a través de la red de cañerías.
Mirá tambiénLa OMS recomienda usar 100 litros de agua por día, pero en Santa Fe el consumo cuadruplica esa cifra

ASSA destaca la eficiencia de sus procesos, señalando que la futura ampliación de la planta potabilizadora permitirá un aumento del 75% en la capacidad de producción. Según Nessier, “esta mejora tecnológica es comparable al salto de las primeras computadoras gigantes a los dispositivos móviles actuales”.

Crédito: Flavio RainaEl laboratorio, compuesto con equipos de última tecnología y supervisión profesional. Crédito: Flavio Raina

El "laboratorio" detrás de cada gota

La calidad del agua que consumen los santafesinos está garantizada por los laboratorios de ASSA, considerados entre los mejores del país y los más equipados a nivel provincial. Los profesionales realizan diariamente controles de calidad en todas las etapas del tratamiento, desde el agua cruda hasta el líquido que circula por la red y cae en la canilla de cada hogar.

ASSA controla 79 parámetros de calidad del agua potable establecidos por la ley provincial. Además, la empresa monitorea otros componentes de importancia sanitaria como atrazina, glifosato y AMPA.

Estos controles se realizan con frecuencias que varían desde mediciones continuas hasta evaluaciones anuales, dependiendo del parámetro y su relevancia para la salud. También, se llevan a cabo cerca de 11.000 controles anuales de líquidos cloacales.

Crédito: Flavio RainaASSA controla 79 parámetros de calidad del agua potable. Crédito: Flavio Raina

Educación para un uso responsable

Conscientes de que el servicio tiene un costo y que el recurso es finito, ASSA promueve activamente la concientización ciudadana a través de su programa educativo Aguas Educa. Desde 2006, más de 700.000 personas han participado en sus actividades.

El programa incluye:

  • Visitas a la planta potabilizadora para todos los niveles educativos.
  • Charlas en escuelas y shows infantiles.
  • Jornadas de puertas abiertas y actividades recreativas en vacaciones.
  • Una fuerte presencia en redes sociales (Instagram, Facebook) y un sitio web específico (AguasEduca.ar).
Crédito: Flavio RainaASSA promueve la concientización ciudadana a través de "Aguas Educa". Crédito: Flavio Raina

Germán Nessier anima a los ciudadanos a pensar antes de abrir la canilla, preguntándose "con qué propósito, qué destino le vas a dar al agua". Él recuerda que cada pequeño acto de responsabilidad contribuye a la comunidad, y que "muchos granitos de arena cambian la sociedad".

