Para el fin de semana

Rige un alerta meteorológico por tormentas para el sur santafesino y provincias del centro – oeste argentino

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas fuertes en gran parte del país para el fin de semana, con especial impacto en Santa Fe, donde se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.