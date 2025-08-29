Rige un alerta meteorológico por tormentas para el sur santafesino y provincias del centro – oeste argentino

El Servicio Meteorológico Nacional informó este viernes que para el sábado y el domingo se esperan tormentas en el centro del país, en el marco de un alerta amarillo.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas fuertes en gran parte del país para el fin de semana, con especial impacto en Santa Fe, donde se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.
Desde el sábado, las condiciones inestables afectarán a las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, La Pampa, Neuquén, Mendoza, San Juan, San Luis, Salta y Jujuy.
En Santa Fe, particularmente, los departamentos comprendidos en el alerta para el sábado son La Capital, Garay, San Jerónimo, Caseros, General López, Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo.
El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
En la jornada del domingo, las tormentas se extenderán hacia el norte, abarcando todo el territorio provincial y se intensificarán en los departamentos del sur, donde la advertencia es naranja.
En este caso, el área se verá afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual .
Por lo mencionado, el SMN recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
También estar atentos ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades locales y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Además, el organismo recordó la importancia de permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse alejados de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
En el caso de estar viajando, el organismo indica permanecer en el interior del vehículo, ya que los automóviles ofrecen una excelente protección; evitar circular por calles inundadas o afectadas; si hay riesgo de que el agua ingrese al domicilio, cortar el suministro eléctrico.
Finalmente, en caso de alguna persona se vea afectada por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
