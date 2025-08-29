Este fin de semana

Alerta por lluvias importantes en el centro del país: podría recibir entre 90 y 130 milímetros

En las encuestas de esta semana, se preguntó por el nivel de vulnerabilidad ante excesos hídricos y los problemas potenciales ante nuevas lluvias. El este está en riesgo, no así el oeste. La situación puede comprometer al trigo y ocasionar retrasos en la siembra maicera.