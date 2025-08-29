#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Arranca la campaña 2025/26

Vanesa Padullés: "Subir el corte de bioetanol es clave para la siembra del maíz"

El maíz, eje estratégico en Córdoba: la mirada de Vanesa Padullés en el Seminario Nacional de Cooperativas.

Padullés sostuvo que el desafío pasa por maximizar la eficiencia, reducir costos y obtener los mayores volúmenes posibles para sostener la competitividad.
 16:17
Por: 

Bajo el lema “Sostenibilidad del tejido cooperativo”, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) llevó adelante en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná una nueva edición de su Seminario Nacional de Consejeros.

El evento, que comenzó ayer y continúa hoy, reunió a más de 400 consejeros de cooperativas de todo el país, en un espacio de intercambio y reflexión sobre la actualidad productiva, económica y social del sector.

En ese contexto, Campolitoral dialogó con Vanesa Padullés, productora agropecuaria y presidenta de Coninagro Córdoba, quien compartió su visión sobre las expectativas de la campaña de maíz, los desafíos económicos y financieros que enfrentan los productores y la importancia de los espacios cooperativos.

Expectativas para el maíz en Córdoba

Padullés señaló que los productores cordobeses encaran la próxima campaña de maíz con altas expectativas. Consideró que las condiciones climáticas son favorables, con buen perfil de agua en el suelo y perspectivas de lluvia alentadoras. A esto sumó que, si bien la plaga de la chicharrita sigue presente, “pareciera que esos riesgos están un poco más controlados”, lo que genera cierto alivio.

De todas formas, la dirigente advirtió que no todo depende del clima. Si bien celebró la relativa estabilidad en la inflación, remarcó que los precios internacionales preocupan: todos los commodities atraviesan una situación de baja y, en particular para el maíz, el foco está puesto en lo que ocurra en los mercados de Estados Unidos.

FILE PHOTO: Corn plants are pictured in a farm near Zarate, in the outskirts of Buenos Aires, Argentina April 23, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian/File PhotoPadullés sostuvo que el desafío pasa por maximizar la eficiencia, reducir costos y obtener los mayores volúmenes posibles para sostener la competitividad.

Padullés explicó que el mercado norteamericano amplió considerablemente la superficie sembrada, lo que podría traducirse en un exceso de oferta a nivel global. “Cuando hay más volumen de hectáreas sembradas, a la larga el precio puede bajar por esa mayor oferta”, sostuvo Padullés.

Por eso, más allá de las buenas perspectivas en el plano climático, los productores se mantienen expectantes frente al tema precios, que será clave para definir la rentabilidad de la campaña.

Los costos y la macroeconomía

Para la presidenta de Coninagro Córdoba, la producción enfrenta un panorama complejo en el plano financiero. Explicó que, aunque la inflación se estabilizó, otros rubros como los combustibles y costos de servicios siguen aumentando. También advirtió que el tipo de cambio se encuentra “competitivamente bajo”, afectando tanto a los costos como a los precios que recibe el productor.

Además Padullés, hizo especial hincapié en el problema del crédito: las altas tasas de interés encarecen el financiamiento y desalientan la inversión. Según indicó, sembrar maíz implica un esfuerzo económico muy grande y, en este escenario, “muchos productores sienten que poner el dinero en un plazo fijo ofrece más seguridad que arriesgarse a producir”. Frente a este contexto, la productora sostuvo que el desafío pasa por maximizar la eficiencia, reducir costos y obtener los mayores volúmenes posibles para sostener la competitividad.

Medidas necesarias para acompañar al sector

Al referirse a las políticas públicas que podrían impulsar la producción, Padullés consideró fundamental la implementación de líneas de crédito accesibles que den seguridad al productor. También insistió en que deberían eliminarse las retenciones al maíz y fomentar toda industria que genere valor agregado.

FILE PHOTO: Corn plants affected by a long drought that finally ended this month by the arrival of rain, is pictured in a farm in 25 de Mayo, in the outskirts of Buenos Aires, Argentina January 24, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian/File PhotoPadullés sostuvo que el desafío pasa por maximizar la eficiencia, reducir costos y obtener los mayores volúmenes posibles para sostener la competitividad.

“Hoy contamos con numerosas tecnologías disponibles —desde variedades mejoradas, maquinaria de precisión hasta fertilizantes clave como en el caso del maíz— que podrían elevar considerablemente nuestros rindes y eficiencia. Pero todas ellas implican inversiones importantes. Para poder acceder a esas herramientas que nos permiten producir más y mejor, necesitamos volumen, previsibilidad, créditos accesibles y fundamentalmente un esquema impositivo justo que no nos reste competitividad”, señaló Vanesa Padullés.

En este punto, propuso como medida inmediata elevar por ley el corte de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, en línea con lo que ya hacen países vecinos como Brasil o Estados Unidos. Esto, explicó, daría mayor previsibilidad a la industria de biocombustibles y seguridad a la siembra del maíz.

El valor del encuentro cooperativo

Por último, la presidenta de Coninagro Córdoba, resaltó la importancia del Seminario Nacional Anual de Cooperativas como espacio de encuentro y construcción colectiva. Señaló que es una instancia que los consejeros esperan año a año, ya que permite ponerse al día en lo político y económico, pero también fortalecer el entramado cooperativo a través del intercambio de experiencias.

Padullés destacó además el valor humano de estas jornadas: “Somos sociedades de personas, y el encuentro entre nosotros es lo que hace tan valioso a este espacio”.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
campolitoral - actualidad
campolitoral-edicion-impresa
Agricultura

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro