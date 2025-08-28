Pullaro inauguró el Congreso Internacional del Maíz en Rosario

Durante su discurso, Pullaro destacó la centralidad del maíz y del campo en la identidad provincial. “Para nosotros es muy importante que en Santa Fe se hable del maíz y del campo porque son parte de nuestro ADN. Santa Fe es campo e industria, y también son las universidades que producen ciencia y tecnología”, subrayó.