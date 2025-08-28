La tradicional tormenta de Santa Rosa apunta a concentrarse sobre el centro-este del área agrícola
La sabiduría popular otorga un valor predictivo a las tormentas que suelen producirse alrededor de la Festividad de Santa Rosa, que tiene lugar el 30 de agosto: Si las precipitaciones que trae Santa Rosa son generales y abundantes, anuncian una temporada primavero-estival sobre la media. Si son moderadas, pero bien distribuidas, el panorama será normal; Si son irregulares, debe esperarse una temporada con perturbaciones negativas.
El paso de la tormenta dejará acumulados importantes.
Al inicio de la perspectiva, continuarán soplando los vientos polares, que hicieron su entrada en los días precedentes, la mayor parte del área agrícola observará temperaturas algo bajo la media estacional, a excepción de su extremo norte, que registrará marcas algo sobre lo normal.
Los vientos del Trópico retornarán con rapidez, produciendo temperaturas sobre lo normal, con focos de calor intenso sobre el extremo norte del área agrícola, registros normales sobre el centro y el sudoeste, y algo bajo normal, sobre el sudeste.
Los últimos datos disponibles indican que la Tradicional Tormenta de Santa Rosa tendría lugar puntualmente, sobre el 30 de agosto, pero con una distribución muy irregular, concentrándose sobre el centro-este del área agrícola, y dejando a la mayor parte de su extensión con registros escasos.
Este desarrollo irregular de la Tradicional Tormenta de Santa Rosa augura una temporada primavero-estival perturbada y, aunque este indicador no tiene un valor absoluto, conviene tenerlo en cuenta como una advertencia, y continuar la vigilancia climática.
Temperaturas en alza
El nordeste del NOA, el extremo sudeste del Paraguay, gran parte de la Región del Chaco y el norte y el centro de la Mesopotamia observarán temperaturas máximas superiores a 25°C, con registros superiores a 35°C, hacia el norte y otros focos con valores inferiores.
El centro del NOA, gran parte de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 20 y 25°C, con focos con valores superiores. El oeste del NOA, el oeste de Cuyo, el este y el sur de Buenos Aires y el sudeste del Uruguay observarán temperaturas máximas inferiores a 20°C, con focos con valores inferiores.
Acumulados
La mayor parte del oeste del área agrícola argentina y gran parte del área agrícola paraguaya registrará precipitaciones escasas a nulas (menos de 10 mm), con algunos focos aislados de valores moderados.
El extremo sudeste del Paraguay, gran parte de la Región del Chaco, la Mesopotamia, el nordeste de la Región Pampeana y el Uruguay observarán precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 25 mm). Observándose un-oeste del Uruguay y el nordeste de Buenos Aires. La Cordillera Sur observará escasas, con focos con valores moderaos.
