Perspectiva agroclimática

La tradicional tormenta de Santa Rosa apunta a concentrarse sobre el centro-este del área agrícola

La sabiduría popular otorga un valor predictivo a las tormentas que suelen producirse alrededor de la Festividad de Santa Rosa, que tiene lugar el 30 de agosto: Si las precipitaciones que trae Santa Rosa son generales y abundantes, anuncian una temporada primavero-estival sobre la media. Si son moderadas, pero bien distribuidas, el panorama será normal; Si son irregulares, debe esperarse una temporada con perturbaciones negativas.