Girasol: buenas expectativas para la campaña en el norte de Santa Fe

La campaña de girasol se desarrolla con buen ritmo en el norte de Santa Fe y en toda la región NEA.
Con perfiles hídricos óptimos y precios que mejoraron en las últimas semanas, los productores del norte de Santa Fe apuestan al girasol como un cultivo estratégico para la región. La siembra avanza en condiciones favorables y se proyectan márgenes de rentabilidad superiores a las de otras producciones.
La campaña de girasol se desarrolla con buen ritmo en el norte de Santa Fe y en toda la región NEA.
Así lo señaló Mario Julio Stechina, productor y presidente de la cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda, quien destacó que “las expectativas son buenas, sobre todo porque este año, el girasol está teniendo un margen de rentabilidad un poco superior a otros cultivos y además por ser una planta que se adapta muy bien en el norte”.
El dirigente aclaró que, al hablar del norte, se refiere no solo a Santa Fe sino también a Chaco y a toda la región del NEA. En ese marco, destacó el papel estratégico del cultivo: “Hoy el girasol está teniendo una rentabilidad incluso superior a otros cultivos y, además, nos permite a los productores contar con un ingreso a fin de año y enero, una fecha que se adelanta respecto a la llegada de la soja o el algodón”.
En cuanto al avance de la siembra, Stechina indicó que en la región NEA se proyectan entre 450 y 500 mil hectáreas, aunque aclaró que los números aún no son definitivos.
El productor señaló que la siembra en Chaco avanzó bastante desde julio gracias a buenas condiciones de humedad y temperatura, y que en el departamento General Obligado —su zona central— se destinan unas 85 a 90 mil hectáreas de girasol. Además, comentó que las condiciones de humedad de este año facilitan la siembra en el momento óptimo.
Respecto a la rentabilidad, Stechina detalló que el costo promedio por hectárea ronda los 300 dólares, con un rinde de indiferencia de 1.300 kilos. “Con 1.300 kilos no se gana ni se pierde, es el punto de equilibrio. Pero en nuestra zona el promedio histórico es de 1.600 kilos, lo que nos deja un margen positivo. No digo que sea excelente, pero es mejor que en otros cultivos”, sostuvo Stechina .
El girasol, además, cumple un rol clave dentro de la estrategia productiva de la región. “Hoy es uno de los cultivos más importantes. Atrás del girasol te permite hacer un buen trigo, un verdeo de invierno para lo ganadero o dejar lotes preparados para otro cultivo. Por estabilidad de rendimiento y adaptación, es un cultivo que atrae a los productores”, señaló el presidente de la cooperativa.
Finalmente, Stechina destacó que las condiciones climáticas vienen acompañando, con una primavera que parece anticiparse en el norte. Señaló que, si bien hubo heladas en los últimos días, también se registraron lluvias abundantes —poco habituales para la época—, lo que contribuye a mejorar el ánimo de los productores y a encarar la campaña de girasol con muy buenas expectativas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.