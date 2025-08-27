Campaña 2025/26

Girasol: buenas expectativas para la campaña en el norte de Santa Fe

Con perfiles hídricos óptimos y precios que mejoraron en las últimas semanas, los productores del norte de Santa Fe apuestan al girasol como un cultivo estratégico para la región. La siembra avanza en condiciones favorables y se proyectan márgenes de rentabilidad superiores a las de otras producciones.