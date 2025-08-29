El trigo se consolida mientras que la siembra de girasol avanza con pausas

El panorama agropecuario argentino muestra un marcado contraste en sus principales cultivos. Mientras el trigo avanza con fuerza y genera altas expectativas de rendimiento, la siembra de girasol, aunque adelantada, se enfrenta a demoras por las recientes lluvias. Por su parte, la cosecha de maíz llega a su fin con un rendimiento récord.
Girasol: la siembra se desacelera, pero mantiene un buen ritmo
Las recientes lluvias, tan esperadas para muchos, han tenido un efecto secundario en la siembra de girasol, que se ha ralentizado de forma notable. En la última semana, el avance fue de apenas 3,5 puntos porcentuales, alcanzando el 19,3% del área proyectada (2,6 MHa).
No obstante, la situación general es favorable. Gracias a un clima que permitió un inicio temprano, la siembra está significativamente adelantada en comparación con años anteriores: 16,1 puntos porcentuales por encima del ciclo previo y 6,5 puntos por encima del promedio de las últimas cinco campañas.
Este adelanto es clave, ya que los últimos años estuvieron marcados por la sequía. El pronóstico de nuevas lluvias para el fin de semana, sobre todo en el centro y este del país, podría volver a ralentizar el avance, pero son necesarias para asegurar la humedad del suelo de cara a las próximas etapas del cultivo.
Trigo: un escenario inmejorable que promete una cosecha histórica
El trigo continúa su ciclo con un desempeño excepcional, consolidándose como la gran esperanza de la campaña. El 99,5% del área sembrada se encuentra en condición “Normal/Excelente” y la humedad del suelo es “Adecuada/Óptima” en casi el 85% de la superficie.
Las expectativas de rendimiento son muy altas. Con el 18,3% del área ya en la etapa de encañazón, los productores anticipan una cosecha superior a la media.
Las lluvias pronosticadas podrían sostener este escenario positivo, aunque es crucial que también lleguen al oeste del área agrícola, donde las temperaturas más elevadas aumentan la demanda hídrica del cultivo.
Maíz: la cosecha finaliza con un rendimiento superior
La cosecha de maíz está en sus últimas etapas, alcanzando un 97,2% del total nacional. Este avance se vio favorecido por una ventana de buen tiempo.
El rendimiento promedio nacional se sitúa en 72,1 quintales por hectárea (qq/Ha), un incremento notable de 5,3 qq/Ha respecto al ciclo anterior. Con estos resultados, la proyección de producción se mantiene en 49 millones de toneladas.
Mientras tanto, la siembra para la nueva campaña (2025/26) ya ha comenzado de forma aislada, y se espera que se generalice durante las próximas semanas, especialmente en la primera quincena de septiembre.
