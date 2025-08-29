Brote de salmonella en EE.UU.: 95 casos vinculados a huevos contaminados

El brote de salmonella que sacudió a Estados Unidos reunió 95 casos confirmados en 14 estados, con 18 hospitalizaciones y, afortunadamente, ningún fallecimiento, según informaron los CDC
El brote de salmonella que sacudió a Estados Unidos reunió 95 casos confirmados en 14 estados, con 18 hospitalizaciones y, afortunadamente, ningún fallecimiento, según informaron los CDC
La situación es aún más grave en California, que concentra 73 de los casos, lo que convierte a ese estado en el epicentro del brote
En respuesta a esta emergencia sanitaria, Country Eggs, LLC, una pequeña productora con base en Lucerne Valley, California, anunció el retiro voluntario de sus huevos “Large Brown Cage Free Sunshine Yolks”, sospechados de estar contaminados con salmonella
Los lotes afectados ya habían sido distribuidos tanto en California como en Nevada, llegando a supermercados y cadenas de servicios de alimentación
Los CDC recomendaron con urgencia no consumir esos huevos, especialmente si se adquirieron sin haber sido retirados. También indicaron la importancia de desinfectar cuidadosamente cualquier superficie o utensilio que haya estado en contacto con los huevos, ya sea con agua caliente y jabón o mediante el uso del lavavajillas
La salmonella es una bacteria conocida por causar infecciones que, aunque la mayoría de las veces son leves, pueden resultar graves o incluso mortales en poblaciones vulnerables: niños pequeños, personas que atraviesan enfermedades crónicas, mayores de 65 años o individuos con sistemas inmunológicos debilitados
Los síntomas característicos incluyen diarrea, fiebre y calambres estomacales, con una ventana de aparición que va desde seis horas hasta seis días tras la exposición a la bacteria
Aunque muchas personas se recuperan de forma espontánea en cuatro a siete días sin necesidad de atención médica, se recomienda acudir al médico si los síntomas son severos
Consciente de los posibles riesgos, el comunicado de los CDC también instó a buscar atención médica urgente en caso de presentar síntomas graves, particularmente entre quienes pertenecen a los grupos de mayor riesgo
Lejos de generar alarma, este episodio pone en evidencia la importancia de una reacción rápida y coordinada frente a emergencias alimentarias. El retiro inmediato de los huevos sospechados y las pautas de higiene difundidas por los CDC son clave para contener el brote y evitar su expansión.
Recomendaciones concretas:
Descartar cualquier huevo sospechado o retirado.
Higienizar superficies y utensilios con agua caliente, jabón o lavarropas especializado.
Evitar el contacto directo con manos no lavadas después de manipular huevos crudos.
Consultar al médico ante síntomas gastrointestinales persistentes, especialmente si pertenecés a un grupo de riesgo.
