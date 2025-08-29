Riesgos y síntomas

Brote de salmonella en EE.UU.: 95 casos vinculados a huevos contaminados

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron un brote multiestatal de salmonella que dejó 95 casos en 14 estados de EE. UU. Se registraron 18 hospitalizaciones, sin víctimas fatales ——limpieza e higiene, clave para frenar contagios