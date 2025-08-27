Entra en la etapa final para el cierre de la defensa perimetral en María Susana

La Provincia avanza con obras hídricas importantes para potenciar el desarrollo regional y resguardar las comunidades con problemas hídricos en tiempos de altas precipitaciones.
Con más de $193 millones invertidos, durante la gestión del Gobernador Maximiliano Pullaro se apunta a lograr el cierre sur de la defensa para proteger el casco urbano y zonas rurales de la localidad.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que para proteger a los habitantes y productores de María Susana, en el departamento San Martín, siguen los trabajos para el cierre de la defensa perimetral y, con el 80% de avance, entra en su etapa final. Las tareas se desarrollan junto al Comité de Cuenca de Arroyo Las Turbias. La inversión del gobierno provincial supera los $193 millones.
Sobre esta obra hídrica vital para el desarrollo de la región, el ministro Enrico destacó que “el cierre de esta defensa fue una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, que trabajamos junto al senador Esteban Motta, para resguardar el casco urbano y brindar mayor seguridad a los susanenses, en una localidad que sufrió numerosas inundaciones en la última década”.
Desde el Ministerio de Obras Públicas, explicaron que las obras para el cierre de la defensa perimetral de María Susana contemplan el reacondicionamiento del canal que intercepta los excedentes pluviales que ingresan al casco urbano, el alteo de caminos comunales para elevar la traza vial y evitar el ingreso del agua y, al mismo tiempo, delimitar el perímetro de la localidad.
En este sentido, Enrico explicó que “hoy la obra ya tiene un 80% de avance y se están trabajando obras complementarias para el reacondicionamiento del canal, alteo de caminos comunales, la ejecución de dos nuevas alcantarillas y el reacondicionamiento de otras dos”.
Además, se avanzó con la construcción de dos nuevas alcantarillas para dar continuidad a la canalización y el reemplazo de dos obras de arte tubulares por módulos, por otro lado, se proyectó la colocación de un cierre hidráulico en una alcantarilla existente.
Por su parte, el senador departamental, Esteban Motta, aseguró que "la obra de defensa es muy importante para María Susana, tanto para el pueblo como para los campos. Es una obra que viene a mejorar la producción y la calidad de vida de los vecinos después de tantos años de postergación”.
En cuanto a la obra, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, repasó que “con la construcción del canal María Susana–El Trébol durante la gestión de Miguel Lifschitz se mejoraron notablemente los escurrimientos del área rural y, ahora, con esta defensa que estamos culminando, reforzamos la protección de una localidad históricamente vulnerable a las inundaciones”.
“Para finalizar con la obra, nos quedan tareas de ripiado, colocación de guardarraíl y de clapeta en una de las alcantarillas para que aseguren el correcto funcionamiento y drenaje de excedentes”, finalizó Mijich.
