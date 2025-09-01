En el sur santafesino

Consecuencias de la lluvia y el viento en Venado Tuerto y Firmat

Fuertes lluvias afectaron a Venado Tuerto y Firmat con más de 150 mm de agua en pocas horas. Bomberos y Protección Civil asistieron a familias evacuadas y se reforzaron trabajos municipales para mitigar el impacto del temporal en el sur de Santa Fe.