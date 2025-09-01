Consecuencias de la lluvia y el viento en Venado Tuerto y Firmat
Fuertes lluvias afectaron a Venado Tuerto y Firmat con más de 150 mm de agua en pocas horas. Bomberos y Protección Civil asistieron a familias evacuadas y se reforzaron trabajos municipales para mitigar el impacto del temporal en el sur de Santa Fe.
Protección Civil de la Municipalidad de Venado Tuerto brindó sus servicios para asistir a los vecinos.
En las últimas horas hubo fuertes precipitaciones sobre la ciudad de Venado Tuerto, con un total de 158 mm en las ultimas 20 horas. Del total, 100 mm se produjeron en las últimas 12 horas. Y Protección Civil brindó sus servicios para asistir a los vecinos afectados.
En el caso específico de los Bomberos Voluntarios, colaboraron en el traslado de cinco familias, movilizadas en condición de autoevacuadas, que fueron reubicadas en casas de familiares.
Máquinas trabajando en la desobstrucción de canales obstaculizados por grandes cantidades de basura. Foto: MVT
Desde la Secretaría de Servicios y Obras Públicas del gobierno municipal se reforzaron los trabajos de limpieza de canales, bocas de tormenta y cunetas para mejorar el escurrimiento del agua.
La Secretaría de Desarrollo Humano municipal se brinda asistencia a las familias afectadas.
Paralelamente, durante la madrugada de este domingo, Bomberos y personal de la Secretaría de Control Urbano municipal se mantuvieron en condición de alerta, coordinando tareas con la Central de Monitoreo.
A primeras horas del día de hoy, el COE (Centro de Operaciones de Emergencias) se reunió en el Cuartel de Bomberos para evaluar la situación y coordinar la actividad de las distintas áreas intervinientes.
Cabe destacar que todo el sur de la provincia de Santa Fe fue alcanzado por este fenómeno meteorológico y Venado Tuerto fue, a pesar de todo, una de las localidades menos afectadas.
En Firmat
(Por Diego Budassi) - El intenso temporal que afectó al centro del país durante el fin de semana tuvo un fuerte impacto en el sur de Santa Fe. En Firmat, entre el mediodía del sábado y la jornada del domingo cayeron más de 170 mm, con ráfagas de entre 60 y 70 km/h durante la noche del sábado. El fenómeno provocó la caída de ramas, árboles y columnas de una empresa de telecomunicaciones.
En Firmat, los canales a pleno en el escurrimiento de las aguas pluviales. Foto: Gentileza
Ni bien las condiciones lo permitieron, desde las 23, trabajaron liberando y limpiando las bocas de tormenta y a partir de las 5 de la mañana, cuadrillas de Servicios Públicos (dos palas retro excavadoras, un camión, un hidroelevador, y alumbrado público: más de 15 personas en calle), trabajaron en el despeje de calles y en el retiro de un árbol sobre la Ruta 93.
Además, gracias a las obras hídricas y el mantenimiento permanente de los canales pluviales, el agua escurrió con normalidad una vez que cesaron las lluvias.
Hasta el momento sólo fue necesaria la asistencia a una familia, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano.
Ante la vigencia del alerta naranja por tormentas fuertes, se recuerda a los vecinos las recomendaciones de Protección Civil Municipal:
- No sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua.
- Evitar actividades al aire libre.
- No refugiarse bajo árboles ni postes eléctricos.
- No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estar atentos a la posible caída de granizo.
- Mantenerse informados y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Por cualquier inconveniente, los vecinos pueden comunicarse al 103.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.