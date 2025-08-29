La EPE licitó obra eléctrica en el departamento San Jerónimo

La Empresa Provincial de la Energía informó que se conocieron las ofertas económicas de la Licitación Pública N° 7060002485, con el objetivo de mejorar el vínculo eléctrico en la zona rural de Bernardo de Irigoyen, en el departamento San Jerónimo.
La inversión supera los 2.000 millones de pesos. Es una obra del Fondo de Electrificación Rural. Los trabajos incluyen 92 kilómetros de línea de Media Tensión en Bernardo de Irigoyen. Se presentaron 11 ofertas.
Los trabajos consisten en la construcción y remodelación de redes aéreas de media tensión, cuyo presupuesto oficial es de $2.136.558.545,04 y un plazo de ejecución de 18 meses.
“Esta obra, que fue muy esperada en la zona, no sólo va a darle más solidez al servicio, que se traduce en la mejora de la calidad de energía, sino que también va a permitir que evitar el desarraigo y que puedan instalarse nuevos comercios y empresas. Esto es algo que repetimos mucho porque es una de las ideas que el gobernador Maximiliano Pullaro nos encomendó y es una política de este gobierno y de la empresa”, destacó Anahí Rodríguez, titular de la distribuidora.
“Desde el ministerio de Desarrollo Productivo venimos trabajando en el ahorro y control de la empresa y podemos ver el resultado en inversiones que van de Norte a Sur del territorio santafesino”, finalizó Rodríguez.
La obra comprende remodelación de la red aérea de media tensión en la zona rural de Bernardo de Irigoyen, 54.300 metros de 13,2kV trifásicas y 37.700 metros de 7,62 kV monofásica, reemplazando estructuras de mal estado por nuevas, utilizando columnas de H° A° de calidad H-15, con sus correspondientes puestas a tierra, en la totalidad de los tramos.
Los trabajos se ejecutarán con tipos constructivos bajo normas ETN 90, de la EPE, y con las previas autorizaciones municipales, provinciales y nacionales, que sean necesarias.
La licitación incluyó la contratación de materiales y mano de obra para ejecutar los trabajos y estará bajo la supervisión y coordinación de la Agencia Coronda, de la Sucursal Santa Fe Sur de la empresa.
En total, se presentaron 11 ofertas, que a continuación se detallan:
SISTELEC INGENIERÍA S.A.: $1.223.602.579,28 + IVA
ELECTROMECÁICA Y CIVIL S.A.S. : $1.710.200.375,38 + IVA
BAUBER S.A.: $2.189.414.491,31 + IVA
COCIVIAL S.A. – ELECZAR S.A UT: $1.619.500.000,00 + IVA
ELECTROMECÁNICA TACUAR S.R.L.: $1.472.356.191,56 + IVA
COCYAR S.A.: $1.648.825.400,08 + IVA
BRIDGE HYDROGEN S.A.: $1.727.021.241,52 + IVA
TECSA S.A.: $1.692.431.760,96 + IVA
BAUZA INGENIERÍA S.R.L : $1.901.386.070,82 + IVA
PIRÁMIDE CONSTRUCTORA S.A.: $1.588.871.475,29 + IVA
WINKELMANN S.R.L.: $1.565.892,55 + IVA
