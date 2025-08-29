San Justo tendrá un Fiscal Penal residente a partir de septiembre

A partir de septiembre, la ciudad de San Justo contará con un fiscal penal propio y permanente, un hecho que marca un hito importante para el departamento en materia judicial. Así lo anunció el senador provincial Rodrigo Borla en la última sesión de la Cámara Alta de la Legislatura santafesina.
Según explicó Borla, si bien la fiscalía de San Justo funciona desde 2016, hasta ahora solo ha contado con fiscales adjuntos o dependía de fiscales con asiento en otras localidades. “Siempre tuvimos fiscales adjuntos o fiscales en Santa Fe con asiento en otras localidades, como Coronda, o como pasó este mismo fin de semana, que dependíamos de quien estaba en San Jorge”, detalló el senador.
El presidente del bloque Unidos, destacó que la designación de un fiscal permanente es el resultado de un "viejo reclamo". La nueva fiscal penal, cuyo nombre no se mencionó en la nota original, jurará el martes 2 de septiembre ante la Corte Suprema de Justicia. Lo más relevante, según Borla, es que la nueva fiscal es una profesional de la misma ciudad y reside en ella.
La Fiscalía Regional 1
La Fiscalía Regional 1 (FR1) es una de las cinco Fiscalías Regionales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Su función es llevar adelante la persecución penal en la Circunscripción Judicial Nº 1, cuyo ámbito está definido por la ley orgánica del Poder Judicial provincial.
La FR1 tiene siete unidades fiscales, ubicadas en las ciudades de Santa Fe, Esperanza, Coronda, San Javier, San Jorge, San Justo y Helvecia. Además, cuenta con unidades fiscales especializadas en la investigación de delitos complejos, violencia de género, familiar y sexual, homicidios y en la ejecución penal.
