Tres familias de Vera cumplen el sueño de la casa propia

La Intendente Municipal, Paula Mitre, acompañada por el director de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina, hicieron entrega de tres unidades habitacionales premoldeadas a familias de la ciudad.
El acto estuvo encabezado por la intendenta municipal, Paula Mitre, y contó con la presencia de Ramsés Medina, director de Intervención del Hábitat, así como de otras autoridades locales y provinciales, entre ellas el diputado Sergio Rojas.
Estas viviendas corresponden al programa al plan habitar, un programa provincial destinado a la atención de situaciones de emergencia social.
Al respecto, la Intendente expresó: “hoy es un día muy feliz para Mabel y Eduardo, para Leticia y sus hijos Keyla y Esteban y para Griselda junto a sus seis hijos y para la comunidad de Vera, porque seguimos demostrando que trabajando de esta manera, unidos, seguimos obteniendo realizaciones muy importantes para nuestra ciudad, en un momento donde nos intentan convencer de que el Estado debe ausentarse y debe desentenderse de estos problemas fundamentales que tenemos en la vida en comunidad.
Debemos destacar la perfecta sintonía que hay hoy entre el gobierno de la provincia y el gobierno municipal, estar convencidos de que debemos seguir construyendo comunidades más empáticas, más solidarias, donde debemos defender un estado sólido, justo y eficaz, basado en la ética de la responsabilidad, basado en valores y principios de la honestidad, de transparencia, de austeridad y también defender el legado que nos dejaron que nos enseñaron nuestros abuelos.
"Quiero agradecer al gobernador, Maximiliano Pullaro y a todos los que también han trabajado y contribuido para que hoy esto sea una fiesta. Nosotros nos sentimos tremendamente felices porque esto es una conjunción entre los contribuyentes, el gobierno de la provincia y el gobierno municipal, que unidos podemos compartir esta alegría de darle un techo, un hogar para tres familias y seguir trabajando para que otras familias que están esperando su recompensa en algún momento la reciban”.
Participaron también, el Diputado Provincial, Sergio Rojas, Concejales, Miembros del Gabinete Municipal, equipo técnico del municipio, del gobierno provincial y vecinos.
