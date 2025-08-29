Cuenta regresiva para actualizar la Tarjeta SUBE en Santa Fe y mantener los descuentos

La Municipalidad de Santa Fe, recuerda que por disposición de Nación Servicios, los usuarios de la tarjeta SUBE física, que cuentan con descuentos locales, pueden realizar el trámite de actualización hasta el 31 de este mes y de esta manera garantizar que los beneficios se apliquen correctamente al momento de viajar.
Es importante mencionar que la actualización es obligatoria para beneficiarios de atributos locales, tanto del boleto educativo, como los beneficiarios con certificado de discapacidad y acompañantes.
El trámite de actualización de los atributos locales es simple, ágil y puede realizarse a través de los siguientes canales:
–App SUBE: seleccionar la opción acreditá y consultá saldo, luego, ver saldo y apoyar la tarjeta en la parte de atrás del celular hasta que muestre el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. Cabe mencionar que para utilizar esta funcionalidad es necesario contar con un teléfono con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC.
–Terminal Automática SUBE (TAS): en la terminal más cercana, apoyar la SUBE hasta que el equipo indique que la retires. Para conocer la ubicación de las TAS, Ingrese al siguiente link:
–Comercios: la actualización se realiza mediante la compra de saldo en locales adheridos para tal fin.
Excepción: Tarifa Social Federal
Las personas beneficiarias de la Tarifa Social Federal (subsidio otorgado por el Estado Nacional para viajar con 55% de descuento), no deben realizar el trámite de actualización.
