#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Vence el domingo

Cuenta regresiva para actualizar la Tarjeta SUBE en Santa Fe y mantener los descuentos

Quienes no realicen dicho trámite perderán los beneficios. Quiénes deben realizarlo. Y cómo tramitar la actualización de manera sencilla.

Actualización. Es obligatoria para el boleto educativo y beneficiarios con certificado de discapacidad y acompañantes. Manuel Fabatía.
 15:36
Por: 

La Municipalidad de Santa Fe, recuerda que por disposición de Nación Servicios, los usuarios de la tarjeta SUBE física, que cuentan con descuentos locales, pueden realizar el trámite de actualización hasta el 31 de este mes y de esta manera garantizar que los beneficios se apliquen correctamente al momento de viajar.

Es importante mencionar que la actualización es obligatoria para beneficiarios de atributos locales, tanto del boleto educativo, como los beneficiarios con certificado de discapacidad y acompañantes.

Mirá tambiénYa está el decreto oficial con el nuevo aumento de colectivos en Santa Fe: cuándo se aplicaría la suba

El trámite de actualización de los atributos locales es simple, ágil y puede realizarse a través de los siguientes canales:

App SUBE: seleccionar la opción acreditá y consultá saldo, luego, ver saldo y apoyar la tarjeta en la parte de atrás del celular hasta que muestre el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. Cabe mencionar que para utilizar esta funcionalidad es necesario contar con un teléfono con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC.

Terminal Automática SUBE (TAS): en la terminal más cercana, apoyar la SUBE hasta que el equipo indique que la retires. Para conocer la ubicación de las TAS, Ingrese al siguiente link:

Comercios: la actualización se realiza mediante la compra de saldo en locales adheridos para tal fin.

Mirá tambiénSuman 7 colectivos nuevos a las calles de Santa Fe

Excepción: Tarifa Social Federal

Las personas beneficiarias de la Tarifa Social Federal (subsidio otorgado por el Estado Nacional para viajar con 55% de descuento), no deben realizar el trámite de actualización.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Juan Pablo Poletti
Tarjeta SUBE

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro