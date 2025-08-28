Transporte público

Suman 7 colectivos nuevos a las calles de Santa Fe

Los nuevos rodados impactan en la modernización de la flota y en la mejora de las frecuencias en los recorridos. Pertenecen a las líneas 5, 8, 11, 13, 18 y 16 La inversión total es de 1.800.000 dólares. Aumenta el boleto.