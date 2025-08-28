Suman 7 colectivos nuevos a las calles de Santa Fe
Los nuevos rodados impactan en la modernización de la flota y en la mejora de las frecuencias en los recorridos. Pertenecen a las líneas 5, 8, 11, 13, 18 y 16 La inversión total es de 1.800.000 dólares. Aumenta el boleto.
El sistema de transporte público de colectivos de la ciudad suma siete unidades nuevas para mejorar la calidad del viaje de los santafesinos. Estas incorporaciones implican no solo una modernización de los coches en la calle, sino una disminución de la frecuencia de rotura e incumplimiento de los servicios pactados para las unidades.
En los próximos días, las líneas 8, 11, 13, 18 y 16 sumarán un coche nuevo mientras que habrá dos unidades nuevas para la línea 5.
Nuevas unidades, más recorridos
Los nuevos colectivos pertenecen a la empresa Autobuses Santa Fe y son unidades urbanas modelo MA15, marca Agrale, motor Cummins de cuatro cilindros, con caja manual, aire acondicionado frío-calor. Además cuentan con GPS y cámaras de seguridad.
La incorporación de nuevas unidades prestadoras del servicio de colectivos en Santa Fe desde que asumió el intendente Juan Pablo Poletti mejoró no solo la calidad del viaje de los vecinos sino que aumentó la cantidad de kilómetros recorridos brindando el servicio de movilidad a los usuarios.
Durante el primer semestre de 2025, el sistema de transporte público por colectivos registró 450.000 kilómetros más que en el mismo período del año pasado, alcanzando el mayor nivel de producción de los últimos seis años.
Más confort
Este incremento responde también en parte a las gestiones realizadas por el intendente Poletti con las empresas de colectivo para la creación de la Línea 22 y a la ampliación del recorrido de la Línea 9 hasta el Puerto.
Más del 25% de los kilómetros recorridos se realizaron con unidades nuevas, frente al 4,6% en 2023 y al 14,6% en 2024, lo que se traduce en mayor confort, confiabilidad y menor contaminación.
La actual gestión municipal lleva invertidos 2.350 millones de pesos en subsidios y aportes para sostener valores y acompañar el mejoramiento del servicio.
Aumenta el boleto
Cabe mencionar, por último, que en estas horas se esperaba la implementación de las nuevas tarifas de colectivos en la ciudad. La tarifa plana costará 1.580 pesos: el 21 % de los usuarios de esta capital abonan ese costo. El resto cuenta con algún tipo de subsidio.
Asimismo, la Tarifa Centro pasará a costar 1.228,89 pesos; la Estudiantil (terciario-universitario), 1.053,33 pesos; la Tarifa Jubilado, 877,78 pesos; la Escolar, $702,22 pesos; y la Tarifa Seguro, $351,11 pesos.
