Crisis del transporte urbano

Ya está el decreto oficial con el nuevo aumento de colectivos en Santa Fe: cuándo se aplicaría la suba

Resta que el sistema SUBE de Nación habilite los nuevos montos. La tarifa plana costará 1.580 pesos: el 21 % de los usuarios de esta capital abonan ese costo. El resto cuenta con algún tipo de subsidio.