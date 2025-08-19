Crisis del transporte

En 20 meses, el boleto de colectivos en Santa Fe aumentó casi 620 %: cuáles fueron los motivos

Eliminación de los subsidios nacionales, aumentos de combustibles y las paritarias, algunos de los agravantes. El 21 % de los usuarios de todo el sistema abona la tarifa plana. Qué hizo el municipio para morigerar el impacto en los bolsillos.