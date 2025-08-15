El boleto de colectivos costará $1.580 en la ciudad de Santa Fe

Este viernes en horas de la tarde-noche, la Municipalidad de Santa Fe informó una actualización de la tarifa plana del boleto de colectivos. Será de 1.580 pesos, casi 10% más que el valor actual, que es 1.440 pesos.
Este viernes en horas de la tarde-noche, la Municipalidad de Santa Fe informó una actualización de la tarifa plana del boleto de colectivos. Será de 1.580 pesos, casi 10% más que el valor actual, que es 1.440 pesos.
“Cabe destacar que este valor corresponde al boleto frecuente, que en la ciudad de Santa Fe utilizan solo dos de cada 10 pasajeros (el resto cuenta con beneficios). En datos concretos, en junio de este año, el 20,9% de los viajes se abonaron con la tarifa plana”, informó el gobierno local.
Asimismo, “el 28,6 % correspondió a boletos con atributos sociales nacionales (abonando el 45% del valor); y más de la mitad fueron viajes gratuitos por boleto educativo (35,5%) o por atributos de discapacidad (14,6%)”.
De acuerdo a las cifras estimadas el cuadro tarifario queda de la siguiente manera:
Durante el primer semestre de 2025, el sistema de transporte público por colectivos registró 450.000 kilómetros más que en el mismo período del año pasado, alcanzando el mayor nivel de producción de los últimos seis años. Este incremento se traduce en más servicios, mejores frecuencias y responde en parte a la creación de la línea 22 y a la ampliación del recorrido de la línea 9 hasta el Puerto.
Más del 25 por ciento de los kilómetros recorridos se realizaron con unidades nuevas, frente al 4,6 por ciento en 2023 y al 14,6 por ciento en 2024, lo que se traduce en mayor confort, confiabilidad y menor contaminación.
“Para sostener el sistema en las condiciones actuales, la gestión municipal lleva invertidos 2.350 millones de pesos en subsidios y aportes para sostener valores y acompañar el mejoramiento del servicio”, aseguraron fuentes municipales.
Una vez oficializado los nuevos costos del boleto de colectivos la nueva tarifa entrará en vigencia algunos días más tarde, cuando el sistema Sube la actualice, como ya es habitual que ocurra ante cada modificación.
“Llegó el pedido de aumento del boleto de colectivos de los empresarios, que reclaman llevar el costo a $1.760”, le había anticipado a El Litoral, días atrás, el intendente Juan Pablo Poletti.
“Se envió el órgano de Control, lo evaluó y recibimos el dictamen en el que nos argumentan que el pedido tiene sentido, debido al incremento del costo de los insumos como el combustible y los acuerdos salariales entre choferes y empresarios en la paritaria del sector, y otros ítems”, enumeró.
“Hemos logrado aumentar la cantidad de unidades cero kilómetro, los recorridos, incorporamos nuevas líneas como la 22, más la ampliación del recorrido de la línea 9 que ahora ingresa al Puerto”, adujo luego el mantarario local.
Y anticipó Poletti que “hace 24 horas se realizó el cierre del paso peatonal en la zona de los boliches a la vera de la Ruta Nacional 168, que estaba demorado por un informe de Vialidad Nacional, organismo que ya nos otorgó la autorización, así que comenzará a funcionar la línea de colectivos que ingresará a esa zona de boliches”.
