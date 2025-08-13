#HOY:

Lo anunció el intendente

Poletti: “La semana que viene daremos a conocer el nuevo costo del boleto de colectivos en Santa Fe”

“Todavía nos estamos poniendo de acuerdo con los empresarios”, dijo el mandatario local ante la consulta de la prensa.

 14:28
Es inminente el aumento del costo del boleto de colectivos urbanos de la ciudad de Santa Fe. Así lo confirmó este miércoles el intendente Juan Pablo Poletti, quien viene “pateando” el tema para más adelante y ahora anticipó que lo darán a conocer “la semana que viene”.

“Ya tenemos el dictamen del órgano de Control”, comenzó diciendo ante la prensa Poletti frente a la consulta periodística. “Sabemos que vamos a tener que aumentar el costo del boleto”, porque “no se aumenta desde febrero y hubo aumento de combustibles y de la paritaria (aumento salarial de los trabajadores acordado con el sindicato UTA)”.

“Queremos que el servicio sea eficiente, por eso ya reemplazamos el 30 por ciento de las unidades por 0 km, e incorporamos la nueva línea 22”, argumentó luego el intendente, y anticipó: “Si terminamos los acuerdos con las empresas esta semana, el fin de semana o la que viene estará el nuevo valor”.

Cuánto cuesta

Cabe recordar que hasta el momento el costo de la tarifa plana de colectivos es de $1.440. Además, el sistema de transporte urbano de la ciudad contempla valores diferenciados:

Tarifa centro: $1.123,20

Tarifa estudiantil (secundario y universitario): $964,80

Tarifa para jubilados: $806,40

Tarifa escolar: $633,60

Tarifa seguro: $316,80

