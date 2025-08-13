Pagar el colectivo con QR ya es posible en más de 170 líneas del país, pero aún no en Santa Fe
Ahora los usuarios de Mercado Pago pueden abonar sus viajes desde la aplicación. Sin embargo la falta de una tecnología clave impide a los capitalinos acceder a dicho servicio. Qué falta y cuándo se solucionará.
La capital sigue esperando un servicio que agilice el abono del colectivo.
Desde este lunes, los usuarios de Mercado Pago pueden abonar sus viajes en colectivos escaneando un código QR desde la app, sin necesidad de tarjetas físicas ni recargas previas. El sistema ya funciona en 174 líneas de todo el país, aunque la ciudad de Santa Fe deberá esperar hasta fin de año para sumarse, debido a que las máquinas validadoras actuales no cuentan con la tecnología necesaria.
En esta primera etapa, el pago con QR está habilitado en el AMBA y en colectivos que circulan por Catamarca, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, San Luis, Tucumán, Bariloche (Río Negro), Rosario y Rafaela, entre otros puntos.
El sistema es simple: basta con abrir la app, elegir el medio de pago y acercar el código QR al lector del validador, sin necesidad de conexión a internet ni tecnología NFC. El pasaje se puede abonar con dinero en cuenta o con tarjetas de débito y crédito vinculadas.
El sistema fue liberado en la gestión de Javier Milei.
Según un relevamiento de la empresa, ocho de cada diez usuarios consideran que esta modalidad es más simple y práctica, y el 64% valora no tener que preocuparse por cargar saldo en la tarjeta de transporte
Decreto del 2024
El avance de esta modalidad de pago tiene como marco el Decreto Nacional N° 698/2024, que amplió la posibilidad de pagar pasajes en el transporte público mediante diversos medios digitales, como SUBE Digital, BNA+ y lectores sin contacto para tarjetas, celulares y relojes con NFC.
La medida busca la interoperabilidad, es decir, que cualquier medio electrónico sin contacto pueda ser aceptado en todo el sistema.
En la ciudad de Santa Fe, sin embargo, las unidades cuentan con validadoras instaladas en 2015, por lo que no están preparadas para este tipo de cobro. Desde la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) confirmaron que Nación Servicios se comprometió a reemplazarlas en octubre, lo que permitiría habilitar el QR y otros pagos electrónicos antes de fin de año.
En Rosario y Rafaela, en cambio, los colectivos ya tienen máquinas con lector de QR. Fuentes municipales de Santa Fe indicaron que la implementación local “es segura antes de fin de año, pero sin fecha precisa”, y recordaron que la decisión depende exclusivamente de Nación Servicios.
La capital santafesina espera la renovación de los equipos de cobro.
Mientras tanto, los usuarios santafesinos deberán seguir abonando con la tarjeta SUBE física o, en los casos habilitados, con la SUBE Digital, que desde 2024 se encuentra en funcionamiento pero con limitaciones y habilitación progresiva para cada usuario.
