Se abona sin la SUBE

Pagar el colectivo con QR ya es posible en más de 170 líneas del país, pero aún no en Santa Fe

Ahora los usuarios de Mercado Pago pueden abonar sus viajes desde la aplicación. Sin embargo la falta de una tecnología clave impide a los capitalinos acceder a dicho servicio. Qué falta y cuándo se solucionará.