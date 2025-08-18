Transporte urbano

Poletti confirmó el aumento del boleto de colectivo en Santa Fe: costará $1580

En CyD Litoral, el intendente explicó los motivos de la actualización tarifaria y aseguró que la medida busca garantizar la calidad y la continuidad del servicio. Además, cuestionó la falta de subsidios nacionales para el interior y defendió un esquema federal más justo.