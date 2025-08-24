#HOY:

Indicación confusa en Santa Fe

A dos meses de la habilitación del giro a la derecha de Av. Rivadavia hacia Suipacha, sigue el cartel que lo prohíbe

En junio, el Concejo de la ciudad capital aprobó la modificación de tránsito sobre el carril exclusivo para transporte público. Pero la cartelería no fue modificada. ¿Siguen multando?

El cartel indica que todavía no se puede girar, pese a que fue aprobado por el Concejo. Foto: G. Di Salvatore
 22:33
Por: 

El jueves 19 de junio pasado el Concejo de Santa Fe sancionó una ordenanza por la cual autorizó el giro a la derecha de vehículos particulares sobre el carril exclusivo de la Avenida Rivadavia hacia calle Suipacha, algo que estaba prohibido. Lo que hizo fue modificar un articulado del Reglamento General de Tránsito de la ciudad capital, y habilitar una excepción sólo en esa calle.

Mirá tambiénPiden habilitar el giro a la derecha en la esquina de Rivadavia y Suipacha

Sin embargo, a más de dos meses de dicha modificación todavía perdura en esa transitada esquina de la Recoleta el cartel que indica que está prohibido girar a la derecha. La pregunta es: ¿rige o no rige la modificación?

Cabe recordar que el carril exclusivo, que va desde Mendoza hasta Bv. Gálvez, fue aprobado por el Legislativo local el 29 de agosto de 2013, a través de la Ordenanza N° 12.020. Allí se establecía que en ese carril debían circular obligatoriamente los vehículos de transporte público de pasajeros (colectivos, taxis y remises).

El carril exclusivo, para esos subsistemas de transporte, está operativo de lunes a viernes de 7 a 21 horas, y los sábados de 7 a 14 horas. Durante este horario, está prohibido el uso de estos carriles por parte de vehículos particulares.

La zona es de alta densidad vehicular. Foto: Guillermo Di SalvatoreLa zona es de alta densidad vehicular. Foto: Guillermo Di Salvatore

En qué consiste la modificación

El artículo 3 de aquella vieja ordenanza incorporaba en el artículo 61º del Reglamento General de Tránsito que “quedará prohibido a los vehículos particulares el giro hacia la derecha en las calzadas con carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros”. El Concejo modificó ese articulado: se podrá girar a la derecha sólo en Suipacha.

En los considerandos de la ordenanza -cuyo autor es el concejal Lucas Simoniello, del Interbloque “Unidos”-, se sostiene que la medida se tornó necesaria puesto que “surgieron externalidades negativas, como la concentración del tránsito en arterias alternativas, lo que ha generado la necesidad de adecuar dichas restricciones”.

Mirá tambiénClaves para entender por qué se habilitó el giro a la derecha de Avenida Rivadavia hacia Suipacha

Además, la habilitación (de giro a la derecha) permitiría “una distribución más eficiente del flujo vehicular”, mejorando “la accesibilidad a zonas residenciales y comerciales. Esto deberá ser acompañado con una adecuada señalización horizontal y vertical para garantizar la coexistencia segura entre los vehículos particulares y el transporte público”.

El semáforo marca verde y en la teoría se puede doblar pero persiste el cartel que lo prohíbe. Foto: Guillermo Di SalvatoreEl semáforo marca verde. ¿Se puede doblar? Foto: Guillermo Di Salvatore

Qué dice el municipio

El Litoral consultó a la Municipalidad si ya se puede girar a la derecha en Rivadavia y Suipacha, pese a que el cartel que indica que está prohibido sigue allí. La respuesta fue que el Ejecutivo todavía no implementó la medida sancionada por el Concejo, es decir que no rige la habilitación de giro.

-Entonces, ¿los que giran a la derecha son infractores y son multados? -consultó El Litoral a una fuente gubernamental local.

-Pueden ser multados, pero no lo están haciendo -fue la respuesta.

Mientras tanto la incertidumbre en los conductores que transitan la zona perdura. Y el cartel de prohibido sigue allí.

