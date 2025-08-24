Indicación confusa en Santa Fe

A dos meses de la habilitación del giro a la derecha de Av. Rivadavia hacia Suipacha, sigue el cartel que lo prohíbe

En junio, el Concejo de la ciudad capital aprobó la modificación de tránsito sobre el carril exclusivo para transporte público. Pero la cartelería no fue modificada. ¿Siguen multando?