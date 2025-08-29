Extienden el plazo de inscripción para participar del sorteo de viviendas en Reconquista

El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaria de Vivienda y Hábitat, informa que la inscripción para participar de los sorteos en Reconquista se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre inclusive, todo el día hasta a las 0.
Hasta el 7 de septiembre los interesados podrán ingresar al Registro Digital de Acceso a la Vivienda. El trámite es personal y gratuito.
El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaria de Vivienda y Hábitat, informa que la inscripción para participar de los sorteos en Reconquista se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre inclusive, todo el día hasta a las 0.
Para participar o actualizar tus datos debes ingresar al Registro Digital de Acceso a la Vivienda (RDAV) en www.santafe.gob.ar/rdav. Quienes ya estén registrados deberán actualizar su información.
El trámite es personal, gratuito y tiene carácter de declaración jurada. Se recuerda que es condición para participar del sorteo haber actualizado datos en el último año.
El sorteo se realizará a través de la Lotería de Santa Fe, garantizando transparencia y equidad en la asignación.
Los requisitos para participar son: integrar un grupo familiar; acreditar residencia o trabajo en Reconquista por un mínimo de dos años; contar con ingresos demostrables; y no ser titular de una vivienda.
Para más información, escribir a: [email protected].
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.