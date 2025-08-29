En plena campaña

Impulsan en el Congreso un proyecto para combatir "fake news" electorales

La iniciativa es promovida por Silvia Lospennato, que sufrió esa práctica en los comicios porteños. El concepto de "deep-fakes", la jurisprudencia de la Cámara Electoral, las distintas estrategias en otros países y el desafío de preservar el debate público sin afectar la libertad de expresión.