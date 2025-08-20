UNICEF, ATA, ARPA y ADEPA

Lanzan una campaña para frenar la desinformación entre los adolescentes

UNICEF, la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), la Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), lanzaron una campaña nacional para frenar la desinformación entre las chicas y los chicos.