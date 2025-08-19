Desinformación

Es falso que Karina Milei está usando un reloj Rolex de US$ 35 mil en esta foto

Circula en redes sociales un posteo que asegura que la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente usa un Rolex Datejust 36 valuado en US$ 35 mil.Sin embargo, esto es falso. El reloj que se ve en la imagen no es marca Rolex. Chequeado —que coordina junto a AFP la alianza Reverso— pudo comprobar que es el mismo reloj que la funcionaria ha usado en diversos actos públicos y que la marca es Grovana.El reloj Grovana vale menos de US$ 1.000 y Karina Milei aclaró que lo compró antes de la candidatura presidencial de su hermano.