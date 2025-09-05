#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Clima

Qué dice el pronóstico del tiempo este viernes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 3º y la máxima sería de 14°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidades altas de precipitaciones durante el día.

Se sostiene el frío en Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore
 9:20
Por: 

Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Mirá tambiénUnos 380 choferes iniciaron el registro para trabajar con apps de viajes en Santa Fe

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada, continuando la tendencia hacia el fin de semana.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 3° y la máxima sería de 14º, bajando a 8° en horas de la noche.

Se sostiene el frío en Santa Fe. Crédito: Fernando NicolaSe sostiene el frío en Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 81%, la presión de 1027.8 hPa, viento sur a 8 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sur entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún tipo de alerta por vientos fuertes o lluvias en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El sábado espera una mínima de 5° y una máxima de 15°. Con cielo mayormente despejado durante todo el día y leve nubosidad en la noche.
  • Luego, el domingo tendrá una mínima de 5° y una máxima de 18°. La jornada se presenta durante toda su extensión con cielo parcialmente cubierto.
  • Finalmente, el lunes se espera el regreso de la nubosidad completa, sin lluvias. Respecto a temperatura, la mínima será de 8° y la máxima de 21°.
CLIMA EXTENDIDO

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro