Unos 380 choferes iniciaron el registro para trabajar con apps de viajes en Santa Fe

El crecimiento de las aplicaciones de viajes en la ciudad de Santa Fe reavivó el debate sobre cómo regular un servicio que convive con taxis y remises. Mientras algunos choferes buscan formalizar su actividad, desde la Municipalidad insisten en la necesidad de cumplir con las normativas vigentes para garantizar seguridad, equidad y profesionalización en el sector.
En este marco, el subsecretario de Tránsito, Raúl Hurani, destacó la importancia de las reuniones con distintos sectores del transporte urbano y aseguró que el municipio trabaja para lograr un marco regulatorio más inclusivo y profesional.
Registro en aumento
“Esta municipalidad está abierta al diálogo y entendemos que es la forma de encontrarle la solución a un problema que es complejo, que es multidimensional y que afecta a muchos sectores”, expresó Hurani tras el encuentro con taxistas, remiseros y choferes de aplicaciones.
En ese marco, valoró que los conductores de plataformas manifestaran su voluntad de formalizar su situación: “Tuvimos un aumento bastante importante de los pedidos de registración”.
La oficina virtual de la Municipalidad ya recibió más de 30 nuevas solicitudes en una sola jornada.
El funcionario precisó que “particularmente a principio de mañana han ingresado unos 30 pedidos nuevos que se suman a los casi 350 que tenemos en proceso, de los cuales la mayoría son choferes de taxi y remis que siempre dijimos que eran los primeros capacitados y que cumplían los requisitos para poder hacer aplicaciones”.
Planteos del sector
Consultado sobre las condiciones que dificultan la inscripción, Hurani explicó que algunos choferes señalaron la exigencia del modelo de los vehículos: “La ordenanza establece una antigüedad de 7 años y muchos no llegan a tener un vehículo de esas caracteristicas. Son planteos que escuchamos y que pueden revisarse, siempre dentro de la visión de profesionalizar el sector”.
Taxistas, remiseros y choferes de apps coincidieron en la necesidad de profesionalizar la actividad.
Asimismo, destacó la importancia de sostener reglas claras y un carnet único para todos los choferes que quieran trabajar con aplicaciones. “La mayoría estaba de acuerdo con entender esta visión de profesionalizar el sector, de ir por el carnet de uno, de establecer algún marco de antigüedad por ahí un poco más flexible”, indicó.
Controles y cumplimientos
En relación con los controles, Hurani subrayó que “existen no solamente para aplicaciones, sino también para taxis y remises y además para todas las otras cuestiones de cumplimiento municipal, como son las reglas de tránsito”.
El funcionario aclaró que estos procedimientos forman parte de una política de prevención y orden: “Hay faltas graves que no deberían cometerse, mucho menos por un profesional que está llevando a una persona. Controles hay habitualmente, hay retiro de vehículos, hay infracciones, está la normativa y está para cumplirla”.
Sobre la situación de quienes aún no completaron la inscripción, Hurani fue categórico: “La ordenanza es muy clara, es muy diferente la situación de un chofer que hizo el carnet profesional, que aplicó al registro y que quizás le falta cumplimentar alguna cosa menor, a alguien que no tiene nada. Es posible que en el control tenga algún mal trago si no cumple”.
