Se recalienta el debate por las apps de viajes en Santa Fe: la lupa está puesta en las "moto taxis"

En el Concejo de Santa Fe figura un proyecto de ordenanza que taxativamente ratifica la prohibición de los traslados por las denominadas "moto taxis" en toda la ciudad de Santa Fe, cualquiera sea el modo de concertación del viaje.
Hay un proyecto que busca ratificar la prohibición de esta modalidad de traslados. Por otro lado, es lo que "exigen" las dos grandes multinacionales que operan de forma ilegal en la ciudad, y que son las más utilizadas.
En el Concejo de Santa Fe figura un proyecto de ordenanza que taxativamente ratifica la prohibición de los traslados por las denominadas "moto taxis" en toda la ciudad de Santa Fe, cualquiera sea el modo de concertación del viaje.
Cabe recordar que la ordenanza N° 12.991, sancionada en octubre de 2024, regula el funcionamiento de las aplicaciones de viajes en esta capital. En esa norma, que fue muy discutida en el Legislativo local, consta la prohibición de los viajes concertados por motovehículos (artículo 16, inciso h).
La habilitación de las "moto taxis" es una de las "exigencias" de las dos multinacionales que siguen operando en esta capital de forma ilegal: Uber y DiDi. Entiéndase "exigencia" como un pedido de que, si se habilitan los viajes por motos, estas empresas cumplirían los requisitos de la legalidad. Además, son las dos apps más usadas.
"Hay un punto de discusión: ellos (por las empresas) solicitan que se habilite el Uber Moto y el Uber DiDi, algo que hoy está prohibido", había admitido en conferencia de prensa el secretario de Gobierno, Control y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo.
Según el sistema de información de expedientes, el proyecto en ciernes (Expte. CO-0062-02057042-0) está en la comisión de Servicios Públicos desde el 27 de julio pasado. Desde entonces, no se ha "movido".
La prohibición de las "moto taxis" abarca "tanto el servicio de transporte privado -mediante aplicaciones móviles o contacto directo- como cualquier forma de transporte remunerado", dice. Su autora es la edila Violeta Quiroz (FR - Mesas de Trabajo).
Será considerada infracción la prestación del servicio de transporte de personas mediante motovehículos, tanto por los conductores como por las plataformas o empresas que faciliten dicho servicio.
Las infracciones cometidas "estarán sujetas a sanciones tales como la retención del vehículo y su trasladado a un depósito municipal", más la imposición de fuertes multas, tanto para los conductores como para las plataformas, impone el proyecto.
Las autoridades (el municipio), en coordinación con la Policía de Santa Fe y el cuerpo de inspectores municipales, "realizarán controles periódicos y operativos de fiscalización para detectar y sancionar las infracciones contempladas", agrega el texto.
Y se faculta a los inspectores municipales "a detener cualquier motovehículo que sea sospechoso de realizar transporte de personas, sin perjuicio de la retención inmediata del vehículo en caso de constatar la infracción".
Los conductores y las plataformas digitales que se encuentren operando de forma ilegal en el territorio de la ciudad de Santa Fe "deberán cesar de inmediato con la prestación del servicio", establece el proyecto.
"Aquellas plataformas que deseen operar en la ciudad deberán cumplir con todos los requisitos establecidos por la legislación local de transporte, como la habilitación de los vehículos y la inscripción de los conductores", concluye.
"Existe una regulación insuficiente de las plataformas de transporte en la ciudad que fue puesta en marcha, pero sin éxito. La falta de inscripción de las dos principales plataformas que operan en la ciudad, como DiDi y Uber, dejó a estas empresas operando de manera ilegal, sin ningún tipo de control o sanción", aduce Quiroz en los fundamentos del proyecto.
Esta falta de regulación y control "ha permitido que continúe prestándose un servicio que pone en grave riesgo la seguridad vial y la vida de las personas, sin las medidas adecuadas de seguridad".
La muerte de un pasajero que viajaba en un servicio de Moto Uber "ha puesto en evidencia lo que ya veníamos advirtiendo: este tipo de transporte es inseguro y está desregulado. La tragedia no solo es una pérdida humana irreparable, sino también un llamado urgente a actuar para garantizar la seguridad de la gente", agrega luego.
Es fundamental -prosigue la edila- que el Ejecutivo "tome cartas en el asunto de forma inmediata, implementando las medidas necesarias para prohibir el servicio de Moto Uber en la ciudad y así evitar que se repitan tragedias similares".
"Esta tragedia y muchas otras situaciones evitables podrían haberse prevenido si el municipio hubiera tomado un enfoque más proactivo y preventivo, en lugar de permitir que la ilegalidad siga operando a costa de la seguridad de los ciudadanos", insiste.
La seguridad vial "debe ser una prioridad para el municipio, y este tipo de servicios irregulares representan una grave amenaza para todos (...). Las voces de los concejales, quienes hace tiempo venimos planteando la necesidad de controlar y prohibir este servicio, han sido ignoradas en la mayoría de las ocasiones", concluye.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.