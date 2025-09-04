El Concejo local dispuso medidas de seguridad para las guarderías náuticas de Santa Fe: cuáles son

Mirá también

Por los delitos y las últimas muertes, hubo un duro cruce entre dos concejales de Santa Fe: qué se dijeron

Elementos de uso obligatorio y los teléfonos útiles deberán figurar en los carteles. Crédito: Gentileza

Los "repollitos" del lago y cuánto se recaudó en TGI, Drei y multas, en la agenda del Concejo de Santa Fe

La ordenanza fue sancionada por unanimidad. Crédito: Luis Cetraro

Don Braulio, "quijotesco y olvidado": el busto que no fue para una eminencia de la ciencia en Santa Fe