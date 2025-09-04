#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Antes de la temporada alta

El Concejo local dispuso medidas de seguridad para las guarderías náuticas de Santa Fe: cuáles son

Estos locales deberán exhibir, en un lugar visible y accesible al público, cartelería informativa con las medidas de seguridad exigidas para embarcaciones deportivas y de recreación.

Se establecieron criterios de seguridad para los locales de guarda de embarcaciones. Crédito: Gentileza
 22:05
Por: 

Con la sanción de una ordenanza, el Concejo dispuso la obligatoriedad para todas las guarderías náuticas que operen en la ciudad de Santa Fe de exhibir, de forma visible y accesible, cartelería informativa con las medidas de seguridad exigidas para embarcaciones deportivas y de recreación, conforme a la normativa vigente de la Prefectura Naval Argentina.

La cartelería deberá incluir, como mínimo, la siguiente información: elementos de seguridad obligatorios por tipo de embarcación (según eslora); chalecos salvavidas reglamentarios para cada ocupante; extintor de incendios; bengalas o señales pirotécnicas de socorro; ancla con cadena y cabo; y elementos de achique (balde o bomba).

Mirá tambiénPor los delitos y las últimas muertes, hubo un duro cruce entre dos concejales de Santa Fe: qué se dijeron

También, tendrá que figurar silbato o bocina; remo o bichero; luces de navegación y de fondeo reglamentarias; documentación obligatoria; botiquín de primeros auxilios y linterna flotante.

Recomendaciones generales

Además, en la misma cartelería deberán indicarse las recomendaciones generales de seguridad, tales como no consumir alcohol al navegar; no navegar con condiciones meteorológicas adversas; respetar la capacidad máxima de ocupantes; usar el chaleco salvavidas, e informar la salida de la embarcación.

Tendrán que estar los teléfonos útiles y de emergencia, tales como el de Prefectura Naval Argentina (106); del Sistema de Emergencias Médicas (107); ; la Policía (911); Bomberos (100) y el teléfono de la guardería náutica correspondiente.

Elementos de uso obligatorio y los teléfonos útiles deberán figurar en los carteles.Elementos de uso obligatorio y los teléfonos útiles deberán figurar en los carteles. Crédito: Gentileza

Se estableció un plazo de 60 días corridos desde la promulgación de la presente para que las guarderías náuticas se adecuen a lo dispuesto en la normativa. Además, el incumplimiento de lo establecido “dará lugar a sanciones que podrán incluir apercibimiento, multas y/o clausura temporal, conforme a la reglamentación que dicte el Ejecutivo”.

Fundamentos

La autora de la iniciativa fue la concejala Cecilia Battistutti (Interbloque “Unidos”). En los fundamentos, sostiene que la ciudad capital, por su ubicación privilegiada a orillas de ríos y lagunas, se presenta “como un espacio propicio para el desarrollo de diversas actividades náuticas, tanto recreativas como deportivas”.

Mirá tambiénLos "repollitos" del lago y cuánto se recaudó en TGI, Drei y multas, en la agenda del Concejo de Santa Fe

“En los últimos años se ha registrado un notable incremento no sólo de estas actividades sino también de la cantidad de embarcaciones deportivas, lo que evidencia un crecimiento del interés de los santafesinos y santafesinas por disfrutar del río y la naturaleza”, agrega luego.

Esto representa una oportunidad “en términos de desarrollo turístico, económico, recreación saludable y uso responsable del paisaje ribereño, a la vez que impone nuevos desafíos en materia de seguridad y convivencia, especialmente en áreas de uso compartido entre distintas embarcaciones, bañistas, pescadores y deportistas”.

La ordenanza fue sancionada por unanimidad.La ordenanza fue sancionada por unanimidad. Crédito: Luis Cetraro

Con todo, se vuelve “imprescindible” garantizar las condiciones mínimas de seguridad para quienes navegan, tanto para prevenir accidentes como para fomentar una cultura del respeto y la responsabilidad en el uso del río.

Convivencia armoniosa

“Esto incluye no sólo el cumplimiento de las exigencias técnicas que establece la Prefectura Naval Argentina en relación con los elementos de seguridad obligatorios, sino también una tarea de concientización y educación permanente hacia quienes utilizan embarcaciones”, agregó la edila.

Las guarderías náuticas tienen un rol clave: “Prestan servicios de guarda, botado y mantenimiento de embarcaciones, por lo que constituyen puntos estratégicos de contacto con los usuarios y pueden actuar como espacios aliados en la difusión de información crítica y medidas preventivas”, adujo luego.

Mirá tambiénDon Braulio, "quijotesco y olvidado": el busto que no fue para una eminencia de la ciencia en Santa Fe

Esta medida busca no sólo mejorar los niveles de seguridad náutica en la ciudad, sino también “fortalecer la articulación entre el Estado Municipal y los actores del ámbito náutico, promoviendo una convivencia armoniosa y segura entre todos quienes disfrutan y trabajan en el entorno acuático".

Se busca, finalmente, “avanzar hacia una ciudad ribereña más ordenada, segura y sostenible en términos de uso del río requiere medidas simples pero efectivas, como la que aquí se propone, que contribuyan a consolidar una cultura de la prevención, el cuidado de la vida y el respeto por las normas”, cerró Battistutti.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Concejo Municipal de Santa Fe
Municipalidad de Santa Fe
Laguna Setúbal
Cecilia Battistutti
Edición Impresa

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro